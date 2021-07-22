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#ThinkingForward: Сьюзи Вольф о ФЕ и возможностях для женщин

Жена босса Mercedes и глава команды Формулы Е стала очередным гостем проекта, в рамках которого уважаемые в гоночном мире люди рассуждают о будущем автоспорта

#ThinkingForward: Сьюзи Вольф о ФЕ и возможностях для женщин

Сьюзи Вольф знает, что чувствует руководитель команды, когда его пилот в одну минуту возглавляет чемпионат Формулы Е, а в другую теряет все. На таких американских горках в седьмом сезоне катается вся серия, так как правила наказывают лидеров чемпионата и делают любую стабильность невозможной.

«Это моя первая гонка в Лондоне и я с нетерпением жду ее, – говорит Вольф. – И да, мой пилот все еще борется за титул, как и 12 других пилотов. В Формуле Е столько переменных, что стабильность невозможна. У нас были проблемы в Нью-Йорке, так что нам надо попробовать отыграться. Осталось четыре гонки и на кону стоит все.

Развлечение это очень важная часть ФЕ. Мы это понимаем и хотим делать гонки увлекательными. Отличным примером был этап в Монако: там было много обгонов, лидер сменился на последнем круге.

Режим атаки делает гонку увлекательной в плане стратегии, машины постоянно меняются местами. А есть еще фанбуст, который, наверное, уберут. Сезон получился захватывающий, с кучей победителей. Может, это разнообразие даже не всегда получилось по спортивным причинам. Но мы об этом еще подумаем».

Менять формат квалификации надо осторожно, как и делать все остальное. Ведь ФЕ вышла из детского возраста в подростковый. Она сталкивается с проблемами роста и должна принимать решения на будущее.

«У нас уже не молодой стартап, вокруг которого все шумят, – говорит Вольф. – Нас ждут перемены, перед которыми нужно создать надежный фундамент, и придумать долгосрочный план для чемпионата. У нас в управление умные люди, которые знают, что изменить, чтобы улучшить шоу. 

Очевидное изменение – машины третьего поколения, которые появятся в конце следующего сезона».

При всех достижениях в роли руководителя, Вольф больше известна как один из главных сторонников увеличения роли женщин в автоспорте. Будучи основателем программы Dare to be Different, она объединила ее с программой FIA Girls on Track, и в этом году она значительно выросла благодаря программе выявления талантов «Восходящие звезды» в партнерстве с Ferrari.

«Нам очень помогло, что разнообразие стало важной темой во всем мире, не только в автоспорте, – говорит Вольф. – Теперь люди ждут от организаций разнообразия внутри них. Проблема в том, что говорить об этом приятно, но для перемен нужны действия. 

Сейчас есть масса возможностей, но не хватает талантливых женщин, чтобы их использовать. Поэтому мы сосредоточены на программе Girls on Track, чтобы выращивать гонщиц с детства. А также на том, чтобы успешные сейчас гонщицы стали примером для остальных».

Сьюзи и Тото Вольф на Гран При Японии 2018 года

Сьюзи и Тото Вольф на Гран При Японии 2018 года

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Вольф курировала повышение разнообразия персонала в Venturi, и теперь там 33% женщин-сотрудников, много работающих матерей, как и она сама. «Мы самые эффективные люди и люди, которые многозадачны, потому что мы просто должны ими быть!» – шутит Сьюзи.

«Но мне также нужно доказать, что все работает успешно. Потому что, в конце концов, я отвечаю за работу команды. И я надеюсь, что выступлениями в Формуле E в этом году мы показали, что разнообразие действительно работает».

Что касается ее собственных амбиций на будущее, Вольф исключает возможность перехода в Формулу 1. «Я думаю, что одного Вольфа в Ф1 достаточно!», - смеется она, имея в виду своего мужа Тото, руководителя команды Mercedes.

«Когда я присоединилась к Venturi, все было совершенно иначе, чем сейчас. Впереди у команды много интересного. У нас появился новый владелец из Америки, который очень амбициозен. Я всегда хочу развиваться, мне нравится подталкивать себя вперед, бросать себе вызов, чтобы продолжать расти. Так что, по окончании сезона, надеюсь, я смогу гордиться тем, чего мы достигли как команда».

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