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Формула E / Предсезонные тесты Новости

Тесты в Формуле Е озадачили Джовинацци

Автор:
, Журналист (Autosport)

Впечатления бывшего гонщика Alfa Romeo от первых тестов в электроформуле получились достаточно яркими

Тесты в Формуле Е озадачили Джовинацци

После трех сезонов в Ф1 Антонио Джовинацци не смог найти возможность продолжать выступления – на его место в Alfa Romeo взяли китайца Гуанью Чжоу и его спонсоров. 

После этого итальянский пилот договорился о контракте с командой Dragon из Формулы Е, где стал напарников Сержиу Сетте Камары.

В последние дни ноября участники ФЕ проводят тесты в Валенсии, где Джовинацци получил первое представление о машине, на которой ему предстоит выступать в 2022 году. По скорости он оказался в середине второго десятка. 

«Это совсем другая категория, – признался он, говоря о первых впечатлениях. – Мне доводилось пилотировать самые разные машины: GT, LMP2, Ф1. И когда я сел в этот автомобиль, то ощущения были ни на что не похожи. После первого дня я был озадачен и понял, что нужно будет узнать много нового. 

Главной сложностью для меня стали торможения. В Формуле 1 ты можешь атаковать на торможениях изо всех сил, так как там много прижимной силы. А здесь не можешь. Так что у меня были сложности – но я помню, что в 2018 году тестировал машину [ФЕ] первого поколения, и там все было так же».

Джовинацци добавил, что первые тесты не позволили ему как следует подготовиться к стартующему сезону, так как часть сессии была по решению организаторов посвящена отработке нового квалификационного формата, а также проведению полноценной гонки, которая включала даже предстартовые процедуры. 

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«Вдобавок ко всему, я еще просто потерял какое-то время, – сказал он. – Это не очень здорово, но так уж сложилось. Теперь придется посвятить декабрь и январь занятиям на симуляторе. До первой гонки нового сезона за руль я больше не сяду. 

Старт чемпионата, определенно, будет сложным, но мы нацеливаемся упорно работать и с самого начала быть в хорошей форме.

Меня еще ждут две гонки Формулы 1, потом Рождество. Но после Рождества я отправлюсь прямиком на фабрику, где нужно будет, кроме симулятора, отработать все процедуры и другие моменты. 

Времени совсем немного. Конечно, всегда хочется подготовиться получше, но что есть – то есть». 

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Антонио Джовинацци, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5

Фото: Карл Бинэм / Motorsport Images

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