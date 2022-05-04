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Формула E Новости

Так есть ли у новой Формулы Е полный привод? Да, но все сложно

Полный привод есть, просто пока его использование запрещено. Возможно, его разрешат в 2024 году

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Так есть ли у новой Формулы Е полный привод? Да, но все сложно
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После презентации нового болида Формулы Е, который относится уже к третьему поколению, у многих возник вопрос: какой у него тип привода. Дело в том, что спереди у машины установлен второй мотор-генератор, который связан с передними колесами. И если он выполняет исключительно функции генератора, рекуперируя энергию при торможении, то зачем в его названии слово «мотор»?

Издание The Race рассказало о том, что обсуждалось на закрытой встречи с участием организаторов чемпионата, автопроизводителей и руководителей команд, которая прошла в Монако перед этапом в прошлый уик-энд. Эта встреча была посвящена будущему рестайлингу болидов третьего поколения после двух лет в гонках, а также четвертому поколению машин.

Так вот, выяснилось, что полный привод в Формуле Е третьего поколения есть, но передний мотор как двигатель не используется, хотя это технически возможно. Более того после двух следующих сезонов, когда проведут рестайлинг, планируется разрешить его активацию на определенных участках трассы или в качестве замены режима атаки. Таким образом полный привод будет служить аналогом DRS и помогать при обгонах.

Что касается машин четвертого поколения, то активно обсуждается идея оснащения их автопилотом, который будет задействоваться исключительно на пит-лейнах. С таким предложением ранее выступал чемпион третьего сезона Формулы Е Лукас ди Грасси.

Участники встречи также отвергли идею перехода на слики, но не смогли пока договориться по поводу предоставления командам большей технической свободы в части батарей, которые сейчас на всех машинах стандартизированы.

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