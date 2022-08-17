Сьюзи Вольф ушла из команды Venturi

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Жена главы команды Mercedes Тото Вольфа и бывшая гонщица DTM Сьюзи Вольф покинула пост генерального директора команды Venturi в Формуле Е. Об этом она сама написала в соцсетях, не сообщив, чем собирается заняться.

Вольф пришла в Venturi в 2018 году на роль главы команды, а в 2021 году стала ее гендиректором. Ее прежнюю должность тогда занял бывший гонщик Жером Д'Амброзио.

Собственно, первоначальный контракт Вольф и предусматривал, что она проработает три года. Перед ней ставилась задача построить успешную команду, и, во многом, она с этим справилась. Прошедший сезон стал лучшим в истории Venturi: команда закончила его на втором месте в зачете конструкторов, а ее пилот Эдоардо Мортара стал третьим в личном зачете.

Напомним, что со следующего сезона партнером и поставщиком силовых установок для Venturi станет бренд Maserati. Можно сказать, что Вольф помогла подготовить эту сделку и теперь уходит, так как ее работа полностью выполнена.

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