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Формула E / Новость

Сьюзи Вольф: Venturi стала клиентом Mercedes без моего участия

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Сьюзи Вольф: Venturi стала клиентом Mercedes без моего участия
Автор:
, Редактор
26 нояб. 2019 г., 14:49

По словам руководительницы Venturi, решение о начале сотрудничества с немецкой компанией было принято еще до назначения Вольф на нынешний пост.

В прошлом сезоне Formula E команда Venturi самостоятельно разрабатывала и производила ряд элементов своих электрических болидов, а электродвигатель покупала у немецкой компании ZF. Готовый узел (мотор и трансмиссию в сборе с задней подвеской) Venturi также поставляла команде HWA, которая в межсезонье сменила имя и официально стала позиционироваться как заводская команда Mercedes.

Mercedes при этом самостоятельно разрабатывает электромотор, трансмиссию и заднюю подвеску, а также поставляет все эти элементы команды.

Некоторые в шутку связывают ситуацию с тем, что командой Venturi руководит Сьюзи Вольф, жена главы Mercedes Motorsport Тото Вольфа. Однако, по словам самой госпожи Вольф, решение было принято еще до ее назначения на пост главы команды.

«Это решение принял владелец команды Жильдо Пастор, – пояснила Вольф в интервью сайту Inside Electric. – Он пришел к выводу, что сохранить конкурентоспособность в Формуле Е команда сможет только в альянсе с крупным автоконцерном. Он знал, что Mercedes приходит в чемпионат – и он хотел, чтобы поставщиком команды стал именно Mercedes.

Мы небольшая команда. И в прошлом сезоне лишь с большим трудом могли делать все, что требуется для создания машины. Нам ведь приходилось конструировать всю заднюю часть машины самостоятельно, многое делать независимо от ZF. Плюс обеспечивать поставки этих компонентов HWA. Это был трудный вызов».

Вольф также намекнула, что слабое выступление команды под конец прошлого сезона отчасти связано с ZF: «Наш поставщик двигателей знал, что мы в межсезонье откажемся от его услуг. И это оказало влияние на наши результаты».

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Об этой статье

Серия Формула E
Автор Сергей Иванов

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