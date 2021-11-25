Сьюзи Вольф – больше не глава команды ФЕ. Ее назначили гендиректором
Супруга босса Mercedes в Ф1 пошла на повышение, а ее бывший пост занял экс-пилот Жером Д'Амброзио
В июле 2018 года Сьюзи Вольф возглавила команду Venturi в Формуле Е, а затем сохранила свой пост после смены собственников в декабря 2020-го.
В четверг стала известно, что шотландка получит должность генерального директора, а новым главой команды теперь будет Жером Д'Амброзио, который до недавнего времени сам стартовал в электрогонках, а в минувшем сезоне после завершения карьеры помогал Вольф.
В 2021-м гонщик Venturi Эдоардо Мортара финишировал вторым в общем зачете ФE, однако сам коллектив, использующий клиентские силовые установки Mercedes, занял только седьмое место.
Сьюзи отметила: «После руководства командой на протяжении трех последних лет пришло время для изменений. Я испытываю гордость за то, чего нам удалось добиться как организации.
Жером с самого прихода в команду вносил позитивный вклад в ее работу, и я знаю, что оставляю дела очень способному человеку, накануне старта третьего поколения соревнований [в 2023 году]».
Жером Д'Амброзио, заместитель руководителя команды Venturi Racing
Фото: Кард Бинэм / Motorsport Images
Ожидается, что Вольф будет реже приезжать на гонки, однако продолжит активно участвовать в работе команды. Самая насущная задача Venturi сейчас – это найти нового поставщика моторов, так как Mercedes уйдет из электрогонок в конце 2022 года.
Также Сьюзи будет отвечать за стратегические вопросы и переговоры со спонсорами.
Мортара продолжит выступления за команду в новом сезоне, стартующем в конце января. Его новым напарником станет чемпион третьего сезона Формулы Е Лукас ди Грасси.
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