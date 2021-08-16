Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е
Формула E / Берлин II Новости

Странные звуки и перелом позвонка. Аварии ФЕ в словах участников

Автор:
, редактор

Три лидера чемпионата не добрались до финиша последней гонки сезона

Странные звуки и перелом позвонка. Аварии ФЕ в словах участников

Финальная гонка сезона Формулы Е отметилась двумя серьезными столкновениями. Первое из них произошло уже на старте: Митч Эванс из-за поломки коленвала остался стоять на месте и в него сзади влетел Эдорадо Мортара. Для обоих пилотов это привело к сходу, а у Мортары позднее обнаружили трещину в позвонке.

«Удар был довольно сильный, восстановление займет недель шесть, – рассказал Мортара. – Насколько я помню, я хорошо стартовал, прямо передо мной ехал Джейк Деннис, но он свернул в последний момент. У парней, которые стояли прямо позади Эванса, было время среагировать. Но все они сворачивали с траектории все позже и позже. Деннис свернул очень поздно. Это не его вина, но из-за этого я не видел [Эванса]».

Мортара перед этой гонкой был претендентов на титул, занимая второе место в чемпионате. Шансы имел и шедший четвертым Эванс.

«В эмоциональном плане это очень больно, – сказал Митч. – Я стартовал как обычно, но что-то заело. Машина тронулась, а потом встала. За сотню стартов на тестах и в сезоне такого ни разу не бывало. 

Я знал, что эта поломка закончит мою гонку, и только надеялся, чтобы в меня никто не въехал. Когда увидел, как Эдо ко мне подъезжает, стал крепиться. Удар получился сильным».

Разбитая машина Митча Эванса, Jaguar Racing, Jaguar I-Type V

Разбитая машина Митча Эванса, Jaguar Racing, Jaguar I-Type V

Фото: Andreas Beil

Вскоре после рестарта машину разбил и шедший третьим в общем зачете Джейк Деннис: он заблокировал колеса и влетел в стену.

«Надо разобраться в причинах, – сказал Деннис. – Когда я выехал из последнего поворота, откуда-то из коробки передач или трансмиссии появились странные звуки. Когда я поднял ногу с педали перед первым поворотом, задние колеса полностью заблокировались и я уехал в стену».

В результате схода трех главных конкурентов, победа в чемпионате досталась Нику де Врису, хотя финальную гонку он завершил восьмым.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е

Предыдущая новость

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes

1 ч
2
Формула 1

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull

1 дн
3
Формула 1

Главу трассы в Спа убил собственный муж

5 ч
4
Формула 1

Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год

7 ч
5
NASCAR Cup

Видео: поребрик привел к массовому завалу в NASCAR

2 ч
Самое важное:
Странные звуки и перелом позвонка. Аварии ФЕ в словах участников
Формула E

Странные звуки и перелом позвонка. Аварии ФЕ в словах участников

3 ч
Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е
Формула E

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е

22 ч
Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год
Формула E

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год

22 ч
Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн
Формула E

Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн

15 авг. 2021 г.
Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!
Формула E

Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!

15 авг. 2021 г.
Последние видео
Porsche в Формуле Е: сражение продолжается 00:35
Формула E
25 февр. 2021 г.

Porsche в Формуле Е: сражение продолжается

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е 00:54
Формула E
15 авг. 2020 г.

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге 01:37
Формула E
25 апр. 2020 г.

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео 01:05
Формула E
25 апр. 2020 г.

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум 00:15
Формула E
19 апр. 2020 г.

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Aprilia объявила о переходе Виньялеса
MotoGP

Aprilia объявила о переходе Виньялеса

Палоу: IndyCar – для побед, Формула 1 – для инстаграма
Формула 1

Палоу: IndyCar – для побед, Формула 1 – для инстаграма

Главу трассы в Спа убил собственный муж Гран При Бельгии
Формула 1

Главу трассы в Спа убил собственный муж

Самое читаемое Сегодня

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes
Формула 1 Формула 1

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull
Формула 1 Формула 1

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull

Главу трассы в Спа убил собственный муж
Формула 1 Формула 1

Главу трассы в Спа убил собственный муж

Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год
Формула 1 Формула 1

Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год

Видео: поребрик привел к массовому завалу в NASCAR
Статья с видео
NASCAR Cup NASCAR Cup

Видео: поребрик привел к массовому завалу в NASCAR

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е
Формула E Формула E

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1
Формула 1 Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Палоу: IndyCar – для побед, Формула 1 – для инстаграма
Формула 1 Формула 1

Палоу: IndyCar – для побед, Формула 1 – для инстаграма

Самое важное:

Странные звуки и перелом позвонка. Аварии ФЕ в словах участников
Формула E Формула E

Странные звуки и перелом позвонка. Аварии ФЕ в словах участников

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е
Формула E Формула E

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год
Формула E Формула E

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год

Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн
Формула E Формула E

Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.