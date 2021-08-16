Странные звуки и перелом позвонка. Аварии ФЕ в словах участников

Финальная гонка сезона Формулы Е отметилась двумя серьезными столкновениями. Первое из них произошло уже на старте: Митч Эванс из-за поломки коленвала остался стоять на месте и в него сзади влетел Эдорадо Мортара. Для обоих пилотов это привело к сходу, а у Мортары позднее обнаружили трещину в позвонке.

«Удар был довольно сильный, восстановление займет недель шесть, – рассказал Мортара. – Насколько я помню, я хорошо стартовал, прямо передо мной ехал Джейк Деннис, но он свернул в последний момент. У парней, которые стояли прямо позади Эванса, было время среагировать. Но все они сворачивали с траектории все позже и позже. Деннис свернул очень поздно. Это не его вина, но из-за этого я не видел [Эванса]».

Мортара перед этой гонкой был претендентов на титул, занимая второе место в чемпионате. Шансы имел и шедший четвертым Эванс.

«В эмоциональном плане это очень больно, – сказал Митч. – Я стартовал как обычно, но что-то заело. Машина тронулась, а потом встала. За сотню стартов на тестах и в сезоне такого ни разу не бывало.

Я знал, что эта поломка закончит мою гонку, и только надеялся, чтобы в меня никто не въехал. Когда увидел, как Эдо ко мне подъезжает, стал крепиться. Удар получился сильным».

Разбитая машина Митча Эванса, Jaguar Racing, Jaguar I-Type V Фото: Andreas Beil

Вскоре после рестарта машину разбил и шедший третьим в общем зачете Джейк Деннис: он заблокировал колеса и влетел в стену.

«Надо разобраться в причинах, – сказал Деннис. – Когда я выехал из последнего поворота, откуда-то из коробки передач или трансмиссии появились странные звуки. Когда я поднял ногу с педали перед первым поворотом, задние колеса полностью заблокировались и я уехал в стену».

В результате схода трех главных конкурентов, победа в чемпионате досталась Нику де Врису, хотя финальную гонку он завершил восьмым.