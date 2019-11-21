Спонсоры Williams заключили сделку с Venturi в Формуле Е
Компания-производитель мобильных гаджетов ROKiT подписала трехлетний контракт с командой Venturi Racing.
В рамках новой сделки машины Venturi получат красно-черную ливрею. В прошлом месяце предсезонные тесты в Валенсии команда проводила с белыми автомобилями.
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Заключение контракта с титульным спонсором стало новым шагом в трехлетней программе развития Venturi, которая включала приглашение Сьюзи Вольф в качестве руководителя команды перед прошлым сезоном и переход на силовые агрегаты Mercedes к чемпионату-2019/20.
«Мы очень гордимся тем, что ROKiT решила присоединиться к нам в Формуле Е. Большой спонсор из Формулы 1 решил подключиться к платформе Формулы Е – это определяющий момент. Ведь это показывает, сколь блистательной стала эта платформа», – сказала супруга руководителя чемпионской команды Ф1 Motorsport.com.
Гонщики Venturi Racing Фелипе Масса и Эдоардо Мортара, руководитель команды Сюзи Вольф
Фотограф: FIA Формула E
Гонщики Venturi Racing Фелипе Масса и Эдоардо Мортара, руководитель команды Сюзи Вольф
Фотограф: FIA Формула E
Автомобиль Venturi Racing
Фотограф: FIA Формула E
Также Вольф рассказала, что команда давно и упорно искала титульного спонсора, а с сооснователем ROKiT Джонатаном Кендриком (чьи любимые цвета – красный и черный) она познакомилась всего около недели назад
«Я принял решение в первые десять минут – я хочу быть здесь, – сказал Кендрик. – Я просто верю в Сьюзи, мне нравится ее сила. Я, конечно, знаком с ее историей, и она очень целеустремленная.
Прошла буквально неделя [с момента первой встречи], а уже на второй день она подготовила все логотипы, показала, как будет выглядеть машина, командная форма – потрясающе быстро. И я подумал: "Вау, действительно очень профессиональная команда"»
Новый сезон Формуле Е начнется в пятницу Эр-Рияде. За Venturi продолжат выступать Фелипе Масса и Эдоардо Мортара. По итогам прошлого сезона команда заняла восьмое место с одной выигранной гонкой.
Дополнительная информация: Алекс Калинаукас
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула E
|Пилоты
|Фелипе Масса В Магазин , Эдоардо Мортара
|Команды
|Williams , Venturi
|Автор
|Денис Буденков
Спонсоры Williams заключили сделку с Venturi в Формуле Е
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