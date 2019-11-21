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Формула E / Новость

Спонсоры Williams заключили сделку с Venturi в Формуле Е

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Спонсоры Williams заключили сделку с Venturi в Формуле Е
Автор:
21 нояб. 2019 г., 07:51

Компания-производитель мобильных гаджетов ROKiT подписала трехлетний контракт с командой Venturi Racing.

В рамках новой сделки машины Venturi получат красно-черную ливрею. В прошлом месяце предсезонные тесты в Валенсии команда проводила с белыми автомобилями.

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Заключение контракта с титульным спонсором стало новым шагом в трехлетней программе развития Venturi, которая включала приглашение Сьюзи Вольф в качестве руководителя команды перед прошлым сезоном и переход на силовые агрегаты Mercedes к чемпионату-2019/20.

«Мы очень гордимся тем, что ROKiT решила присоединиться к нам в Формуле Е. Большой спонсор из Формулы 1 решил подключиться к платформе Формулы Е – это определяющий момент. Ведь это показывает, сколь блистательной стала эта платформа», – сказала супруга руководителя чемпионской команды Ф1 Motorsport.com.

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Гонщики Venturi Racing Фелипе Масса и Эдоардо Мортара, руководитель команды Сюзи Вольф

Гонщики Venturi Racing Фелипе Масса и Эдоардо Мортара, руководитель команды Сюзи Вольф
1/3

Фотограф: FIA Формула E

Гонщики Venturi Racing Фелипе Масса и Эдоардо Мортара, руководитель команды Сюзи Вольф

Гонщики Venturi Racing Фелипе Масса и Эдоардо Мортара, руководитель команды Сюзи Вольф
2/3

Фотограф: FIA Формула E

Автомобиль Venturi Racing

Автомобиль Venturi Racing
3/3

Фотограф: FIA Формула E

Также Вольф рассказала, что команда давно и упорно искала титульного спонсора, а с сооснователем ROKiT Джонатаном Кендриком (чьи любимые цвета – красный и черный) она познакомилась всего около недели назад

«Я принял решение в первые десять минут – я хочу быть здесь, – сказал Кендрик. – Я просто верю в Сьюзи, мне нравится ее сила. Я, конечно, знаком с ее историей, и она очень целеустремленная. 

Прошла буквально неделя [с момента первой встречи], а уже на второй день она подготовила все логотипы, показала, как будет выглядеть машина, командная форма – потрясающе быстро. И я подумал: "Вау, действительно очень профессиональная команда"»

Новый сезон Формуле Е начнется в пятницу Эр-Рияде. За Venturi продолжат выступать Фелипе Масса и Эдоардо Мортара. По итогам прошлого сезона команда заняла восьмое место с одной выигранной гонкой.

Дополнительная информация: Алекс Калинаукас

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E
Пилоты Фелипе Масса В Магазин , Эдоардо Мортара
Команды Williams , Venturi
Автор Денис Буденков

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