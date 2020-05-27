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Формула E / Новость

Соперники по Формуле Е поддержали Абта и пригрозили киберсерии

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Соперники по Формуле Е поддержали Абта и пригрозили киберсерии
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27 мая 2020 г., 09:00

По мнению пилотов электрогонок, в Audi поступили с Даниэлем Абтом слишком сурово, расторгнув контракт из-за мошенничества немца в виртуальных соревнованиях

История с увольнением немецкого гонщика получила широкий резонанс. Абт потерял место в Формуле Е после того, как его поймали на жульничестве во время недавнего этапа одноименной киберсерии. На домашнем этапе в Берлине Даниэль передал управление профессиональному симрейсеру Лоренцу Херцингу.

Тот всю гонку сражался в группе лидеров и в итоге финишировал третьим. Когда обман вскрылся, Абта сначала оштрафовали на 10 тысяч евро, но уже на следующий день в Audi назвали его поступок не соответствующим стандартам бренда и заявили о приостановке сотрудничества.

Это первый подобный случай в кибергонках официальных чемпионатов. Сам Абт выпустил большое видеообращение к своим болельщикам, где попробовал объяснить мотивы своего поступка, а тем временем другие гонщики Формулы Е встали на его защиту.

По их мнению, если за виртуальные проступки могут последовать столь серьезные реальные наказания, это заставит многих иначе взглянуть на киберспорт.

Действующий чемпион первенства Жан-Эрик Вернь написал в твиттере: «Конечно, эту игру надо воспринимать всерьез, однако это все же игра. 

Там ведь все участники устраивают преднамеренные столкновения. Что теперь, отбирать у них всех лицензии, будто это реальные соревнования? 

Почти во всех гонках меня самого выбили в результате неспортивного поведения. Другие парни просто тормозили об мою машину».

Напарник Верня по DS Techeetah Антониу Феликс да Кошта высказался еще более категорично: «Прощай, Twitch, прощайте, стримы… Я завязываю, больше не увидимся» 

Также о том, что он больше не будет транслировать собственные выступления, заявил Джеймс Каладо из Jaguar.

Гонщик Porsche в GT Лоренс Вантхор так высказался по поводу ситуации с Абтом: «Все это начиналось, как увеселительное шоу. Теперь из-за этого разрушено много карьер.

Да, есть то, что допустимо делать, и есть то, что нет. Да, определенные вещи неприемлемы. Последствия необходимы, но такие!? Это же виртуальная история для увеселения, а не наша каждодневная работа. А расплачиваться приходится реальной работой».  

Даниэль Абт, бывший гонщик Audi Sport ABT Schaeffler

Даниэль Абт, бывший гонщик Audi Sport ABT Schaeffler

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

«Нам это казалось забавным»

Сразу после объявления Audi Абт заявил, что скоро выпустит видео для болельщиков со своим взглядом на ситуацию. Вечером понедельника оно было опубликовано. 

В 15-минутном ролике немец, в чьей одежде не было никаких упоминаний об Audi, рассказал, что изначально не делал секрета из того, что за него поедет другой человек.  

«Во время тренировок накануне гонки на стриме в Twitch мы болтали – и пришли к идее, что будет забавно, если вместо меня поедет симрейсер. Это покажет остальным, на что он способен, а для него станет шансом сразиться с реальными пилотами.

Мы собирались записать все это и создать прикольную историю для болельщиков».

Гонщик не упоминал фамилии Херцинга и признался, что не ожидал столь серьезной реакции на свой поступок.

«Для меня также очень важно сказать, что я не собирался уступать свое место другому гонщику ради результата и хранить это в тайне, – добавил Абт. – Но во время субботней гонки я увидел реакцию других пилотов, и понял, что не всем это кажется таким смешным. 

Но мы не делали из этого никакой тайны, даже отправляли в некоторые группы в WhatsApp сообщения с намеками».

Организаторы виртуальной Формулы Е обязали Даниэля перевести 10 тысяч евро в один из благотворительных фондов. Он рассказал, что выбрал организацию, которая помогает быть более мобильным тем, у кого нет такой возможности.

«Вскоре после гонки я понял, что эта история не заканчивается, – признался Абт. – Все это внезапно приняло такой оборот, который я даже и вообразить себе не мог. Я понимаю, что зашел со своей идеей слишком далеко. Это была огромная ошибка.

Я допустил ее, я признаю ее и я готов к ее последствиям. Виртуальная шутка получила реальные последствия, сегодня Audi сообщила мне, что мы не быдем более совместно выступать в Формуле Е. Никогда в жизни я не испытывал такой боли. 

В заключение могу лишь сказать: в жизни ты допускаешь ошибки. Я чувствую, что хуже просто не может быть. Я на самом дне – но смогу выбраться оттуда».

В конце видео Абт, который входит в число четырех пилотов, не пропустивших ни одной гонки Формулы Е с момента учреждения этого чемпионата, принес извинения своей семье, друзьям, Audi, ФЕ и партнеру киберсерии, фонду ЮНИСЕФ.

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Об этой статье

Серия Формула E , eSports
Пилоты Жан-Эрик Вернь , Даниэль Абт
Команды Techeetah , Audi Sport ABT Schaeffler
Автор Мэтт Кью

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