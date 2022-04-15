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Формула E Новости

СМИ: Старт нового сезона Формулы Е перенесен на 2023 год

Ранее планировалось, что девятый сезон начнется в декабре 2022 года

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СМИ: Старт нового сезона Формулы Е перенесен на 2023 год
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Организаторы чемпионата Формула Е приняли решение начать следующий сезон в январе 2023 года, пишет издание The Race. Ранее планировалось, что со следующего сезона электрические гонки вернутся к традиционному для себя расписанию, когда сезон стартует в конце одного года и длится до середины следующего.

Перенос вызван задержкой разработки болидов третьего поколения. Так, при переходе на машины второго поколения команды получили их в апреле 2018, а новый сезон стартовал в декабре того же года. Теперь же команды получат новые машины лишь в мае, после чего начнут их тестирование и омологацию с собственным электрическим приводом.

Напомним, что новые болиды станут мощнее: на их привод станет подаваться до 350 киловатт электроэнергии против 250 сейчас. Кроме того, появится передний мотор-генератор, что нужно для усиления рекуперации энергии при торможении.

В декабре пилоты смогут провести тесты в Валенсии, а первая гонка в январе состоится в Саудовской Аравии. Затем в феврале должны пройти этапы в Кейптауне и в индийском Хайдарабаде.

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