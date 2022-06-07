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Формула E Новости

 СМИ: Место Буэми в Формуле Е займет юниор Alfa Romeo

Команда Nissan ведет переговоры с Тео Пуршером

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 СМИ: Место Буэми в Формуле Е займет юниор Alfa Romeo
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Тео Пуршер сейчас выступает в Формуле 2 и занимает второе место в общем зачете чемпионата. Он является участником программы поддержки команды Sauber, которая в последние годы выступает в Формуле 1 под маркой Alfa Romeo.

Однако места в Формуле 1 для Пуршера в следующем году вряд ли найдется. В команде Alfa Romeo действует контракт с Валттери Боттасом, а место Чжоу Гуаньюя гарантировано контрактами с китайскими спонсорами.

Издание The Race утверждает, что Пуршер близок к тому, чтобы стать напарником Максимилиана Гюнтера в команде Nissan чемпионата Формула Е. В следующем сезоне это место становится вакантным после ухода Себастьяна Буэми в команду Envision.

До сих пор Nissan выступал в Формуле Е фактически как спонсор и поставщик силовых установок, а сама команда управлялась структурой e.dams. Однако со следующего сезона Nissan подал заявку на участие в чемпионате без упоминания e.dams.

Как стало известно The Race, Nissan станет участвовать в Формуле Е все же не совсем самостоятельно. Помощь японскому автопроизводителю начнет оказывать команда ART GP, за которую в Формуле 2 сейчас выступает… Тео Пуршер.

При этом речь идет именно о помощи, а не о совместной работе. То есть все руководство гоночной командой будет осуществляться представителями Nissan, а люди из ART фактически станут по найму выполнять черновую работу.

Наконец, мы считаем нужным напомнить, что руководителем Alfa Romeo в Формуле 1 и фактическим боссом Пуршера является Фредерик Вассер. Ему же принадлежат команда ART GP и компания Spark, которая делает унифицированные болиды для всех команд Формулы Е.

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