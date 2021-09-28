СМИ: Квят почти договорился о месте в Формуле Е

Даниил Квят близок к заключению контракта с выступающей в Формуле Е командой Dragon Penske. Об этом сообщает издание The Race. Соглашение пока не подписано, и окончательное решение может быть отложено до ноября – но менеджер россиянина Николя Тодт ведет активные переговоры с коллективом.

С момента ухода Квята из Ф1 в конце 2020 года Формула Е считалась для пилота наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры – ведь раньше в этом чемпионате уже выступали несколько подопечных Тодта (включая Фелипе Массу, также пришедшего в электрический турнир после завершения карьеры в Ф1).

После прихода Квята в Alpine в качестве запасного пилота наиболее логичным выглядел вариант сотрудничества Даниила с командой Nissan e.Dams (марки Nissan, Renault и Alpine входят в один концерн) – тем более, что этот коллектив как раз собрался покинуть один из его пилотов, Оливер Роуленд. Но ему на замену предпочли взять уже имеющего опыт выступлений и побед в гонках Максимилиана Гюнтера. Аналогичная ситуация сложилась и в команде Venturi (где в свое время выступал Масса) – ее новым пилотом стал экс-чемпион серии Лукас ди Грасси.

Впрочем, европейские журналисты утверждают, что и сам Тодт предпочел не пользоваться первой попавшейся возможностью, а подождать осени с целью изучить весь спектр вариантов (в том числе за пределами Формулы Е). В этом отношении Dragon подошла идеально, так как, с одной стороны, ей нужен пилот (по ходу прошлого сезона команду покинул Нико Мюллер, которому пришлось искать временную замену), а с другой – у команды нет жесткой необходимости объявлять о контракте прямо сейчас.

По слухам, сначала Dragon пыталась договориться с Алексом Линном (который по ходу недавно завершившегося сезона выиграл в составе команды Mahindra одну из гонок). Но британец отказался от предложения, так как близок к заключению контракта с одним из автоконцернов на участие в гонках на выносливость.

Формально команды должны объявить состав пилотов до 3 декабря. При этом с 29 ноября по 1 декабря на трассе в Валенсии пройдут предсезонные тесты. Таким образом, Dragon может пригласить на эти тесты нескольких гонщиков (включая Квята), после чего принять окончательное решение.

Коллектив Dragon участвует в чемпионате Формулы Е с самого первого сезона, который закончила на 2-м месте командного зачета. На счету команды есть две победы и около десятка подиумов (включая один в недавно закончившемся сезоне), но каждый следующий сезон коллектив заканчивал хуже, чем предыдущий. В двух предыдущих сезонах коллектив оказывался на предпоследней, 11-й строчке турнирной таблицы.