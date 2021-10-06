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Формула E Новости

СМИ: Гонку Формулы Е в ЮАР отменят

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Этап оказался под угрозой из-за антиковидных мер местных властей

СМИ: Гонку Формулы Е в ЮАР отменят

Всемирный совет по автоспорту 15 октября скорее всего примет решение об отмене этапа Формулы Е в Кейптауне, утверждает издание The Race. Это связано с тем, что действующие в Южной Африке антиковидные ограничения фактически делают проведение гонки невозможным.

Этап в Кейптауне должен был пройти в феврале следующего года, когда чемпионат в последний раз будет проводиться на электрических болидах второго поколения. Его планировалось совместить с фестивалем электротранспорта, который также должен пройти в городе. В том числе для этого власти страны увеличили максимальный лимит участников массовых мероприятий с 500 человек до 2000, однако этих мер оказалось недостаточно.

Чем именно заменят южноафриканский этап пока неизвестно, однако у организаторов уже есть несколько вариантов на выбор. При этом вариант проведения гонки в столице Чили Сантьяго практически исключается.

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СМИ: Квят почти договорился о месте в Формуле Е

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