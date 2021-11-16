СМИ: Джовинацци получит в ФЕ место, которое хотел Квят
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Итальянский гонщик выступит в следующем сезоне за Dragon Penske
По данным источников издания The Race, Антонио Джовинацци все же потеряет место в команде Формулы 1 Alfa Romeo и на этой неделе объявит о переходе в Формулу Е в команду Dragon Penske.
На место в этом коллективе, по другим слухам, претендовал Даниил Квят, однако стороны не смогли договориться, возможно о финансовых условиях.
Dragon должна объявить второго пилота не позднее 3 декабря, когда закончатся предсезонные тесты в Валенсии. Вчера было официально подтверждено, что первым пилотом останется Сержиу Сетте Камара.
Косвенно информацию издания подтверждает тот факт, что в Китае дилеры Alfa Romeo уже начали поздравлять местного пилота Гуаньюя Чжоу с приходом в Формулу 1. Официально об этом должно быть объявлено уже сегодня.
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СМИ: Джовинацци получит в ФЕ место, которое хотел Квят
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