СМИ: Де Врис сменит Mercedes на Maserati

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Несмотря на несколько неубедительные слухи, чемпион Формулы Е, пилот Mercedes Ник де Врис в следующем сезоне не попадет в Формулу 1, а останется в электрическом чемпионате и в гонках на выносливость, пишет издание The Race.

По их данным, де Врис уже договорился с Toyota о выступлении в WEC в следующем году. И теперь ищет команду Формулы Е, которая будет согласна на то, что он станет совмещать участие в обеих сериях.

Изначально предполагалось, что наилучшим местом для де Вриса станет McLaren, которая приходит в ФЕ как раз на место Mercedes. Однако там категорически не захотели делить пилотов с Toyota.

Теперь наиболее вероятным для голландца станет выступление в партнерстве с Эдоардо Мортарой в команде Venturi Maserati. Итальянский производитель заменит Mercedes в статусе поставщика силовых установок, при этом сами моторы под маркой Maserati первое время станут фактически копией DS, а этот бренд вместе с командой Techeetah уже выиграл немало гонок и титулов.

При этом не стоит забывать, что де Врис давно пользуется поддержкой Mercedes, а Venturi возглавляет Сьюзи Вольф – жена главы Mercedes в Формуле 1 Тото Вольфа.

Ожидается, что окончательное соглашение между сторонами будет достигнуто вскоре после среды, 29 июня, когда в FIA рассмотрят предварительные календари Формулы Е и WEC и попытаются свести к минимуму пересечение гоночных уик-эндов.