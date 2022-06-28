Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Самый старший пилот Формулы Е объявил об уходе из серии
Формула E Новости

СМИ: Де Врис сменит Mercedes на Maserati

Действующий чемпион Формулы Е близок к подписанию соглашения с обновленной командой на 2023 год

Автор:
, Редактор
СМИ: Де Врис сменит Mercedes на Maserati
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Несмотря на несколько неубедительные слухи, чемпион Формулы Е, пилот Mercedes Ник де Врис в следующем сезоне не попадет в Формулу 1, а останется в электрическом чемпионате и в гонках на выносливость, пишет издание The Race.

По их данным, де Врис уже договорился с Toyota о выступлении в WEC в следующем году. И теперь ищет команду Формулы Е, которая будет согласна на то, что он станет совмещать участие в обеих сериях.

Изначально предполагалось, что наилучшим местом для де Вриса станет McLaren, которая приходит в ФЕ как раз на место Mercedes. Однако там категорически не захотели делить пилотов с Toyota.

Теперь наиболее вероятным для голландца станет выступление в партнерстве с Эдоардо Мортарой в команде Venturi Maserati. Итальянский производитель заменит Mercedes в статусе поставщика силовых установок, при этом сами моторы под маркой Maserati первое время станут фактически копией DS, а этот бренд вместе с командой Techeetah уже выиграл немало гонок и титулов.

При этом не стоит забывать, что де Врис давно пользуется поддержкой Mercedes, а Venturi возглавляет Сьюзи Вольф – жена главы Mercedes в Формуле 1 Тото Вольфа.

Ожидается, что окончательное соглашение между сторонами будет достигнуто вскоре после среды, 29 июня, когда в FIA рассмотрят предварительные календари Формулы Е и WEC и попытаются свести к минимуму пересечение гоночных уик-эндов.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Самый старший пилот Формулы Е объявил об уходе из серии
Предыдущая новость

Самый старший пилот Формулы Е объявил об уходе из серии
Больше от
Сергей Иванов
Формула 1 осудила Нельсона Пике за неуважение к Хэму
Формула 1

Формула 1 осудила Нельсона Пике за неуважение к Хэму

На экс-владельцев команды Виталия Петрова в Ф1 завели уголовное дело
Формула 1

На экс-владельцев команды Виталия Петрова в Ф1 завели уголовное дело

Red Bull выпустит гиперкар с граунд-эффектом и турбированным V8
Автомобили

Red Bull выпустит гиперкар с граунд-эффектом и турбированным V8

Ник де Врис Больше от
Ник де Врис
Де Вриса все активнее прочат в Ф1. И вот каким способом
Формула 1

Де Вриса все активнее прочат в Ф1. И вот каким способом

«Меня бросят в пучину». Де Врис об ожиданиях от дебюта в Ф1 Гран При Испании
Формула 1

«Меня бросят в пучину». Де Врис об ожиданиях от дебюта в Ф1

Де Врис дебютирует в Williams. Пока на тренировке в Барселоне Гран При Испании
Формула 1

Де Врис дебютирует в Williams. Пока на тренировке в Барселоне

Самое важное:

СМИ: Де Врис сменит Mercedes на Maserati
Формула E Формула E

СМИ: Де Врис сменит Mercedes на Maserati

Самый старший пилот Формулы Е объявил об уходе из серии
Формула E Формула E

Самый старший пилот Формулы Е объявил об уходе из серии

Энергия с собой: как выжить в мире, где нет розеток
Формула E Формула E

Энергия с собой: как выжить в мире, где нет розеток

Розенквист продлил контракт с McLaren. Чемпионат ему выберут позже
IndyCar IndyCar

Розенквист продлил контракт с McLaren. Чемпионат ему выберут позже

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.