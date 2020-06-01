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Формула E / Берлин / Слухи

Слухи: Формула Е закончит сезон шестью гонками в Берлине

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Слухи: Формула Е закончит сезон шестью гонками в Берлине
Автор:
, Ответственный редактор
1 июн. 2020 г., 13:30

Особенности закрытого аэропорта «Темпельхоф» позволят организовать там соревнования в августе и сентябре, не нарушая действующих в Германии органичений на массовые мероприятия

Проведя пять гонок зимой и в самом начале весны, организаторы Формулы Е остановили свой сезон на два месяца, а затем отменили оставшиеся этапы. Между тем, чтобы чемпионат был признан состоявшимся, по регламенту необходим как минимум еще один уик-энд.

Издание Motorsport-Magazin опубликовало версию, в соответствии с которой боссы электросерии решили избрать самый радикальный вариант: остаток сезона будет разыгран в Берлине не трассе бывшего аэропорта «Темпельхоф», где пройдут сразу шесть гонок.

Такое решение позволит свести к минимуму расходы, так как полностью исключит переезды и не потребует возведения и разборки временных трасс. «Темпельхоф» уже несколько лет закрыт, там можно один раз создать всю необходимую инфраструктуру, после чего гоняться, сколько потребуется.

Чтобы гонки не были слишком однообразными, конфигурацию трассы можно варьировать от этапа к этапу.

Комментируя по просьбе журналистов такую идею, босс Формулы Е Алехандро Агаг сказал: «Да, такой шанс, безусловно, есть. Преимущество в том, что эту трассу можно полностью заблокировать и провести все без зрителей. Правительство Германии заявило, что для проведения мероприятий предусмотрено ограничение в 1000 человек. Нам для организации гонки требуется даже меньше».

Считается, что соревнования могут возобновиться уже в начале августа и продлятся не более двух месяцев. Более точные планы боссы электроногок пообещали озвучить в июне.

Ранее Формула Е приезжала в Берлин по ходу каждого из четырех сезонов. В 2018-м победу в домашней гонке одержал Даниэль Абт – однако вновь побороться за звание сильнейшего он уже не сможет, так как был уволен из команды Audi после мошенничества на этапе киберсерии Формулы Е.

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Серия Формула E
Этап Берлин
Автор Александр Кабановский

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