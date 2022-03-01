Следующий сезон Формулы Е стартует уже в этом году

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Девятый по счету сезон Формулы Е стартует в декабре 2022 года и завершится в июле 2023 года. Об этом заявил сооснователь чемпионата Альберто Лонго, пишет издание The Race.

Для гонок на электрических болидах с самого начала было характерно расписание сезонов, разделенное на два года. Начиная с момента своего появления, чемпионат проходил с конца одного года до второй половины лета следующего года. Это позволяло разделять время проведения гонок с другими сериями, что было выгодно как зрителям, которым не приходилось выбирать, что смотреть, так и гонщикам, которые могли одновременно участвовать в Формуле Е и, например, в гонках на выносливость.

Однако из-за коронавируса сезон 2020/2021 года стартовал и полностью прошел только в 2021 году. То же происходит сейчас: сезон 2021/2022 года стартовал лишь в январе. Теперь Лонго подтвердил, что два этих исключения не станут правилами.

Напомним, что в следующем сезоне в Формуле Е появятся болиды третьей генерации. Они станут мощнее и быстрее, а кроме того обещано появление быстрой подзарядки батарей во время вернувшихся пит-стопов.

Все это скажется на локациях и конфигурациях городских трасс. Кроме того, ожидается появление двух новых этапов. Один из них хотят провести в Южной Америке, возможно в Бразилии. Второй должен состояться в Австралии.