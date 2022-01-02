Сколько стоит участие в Формуле Е? Ответ команды Andretti

В октябре этого года в Формуле Е впервые будут введены потолки бюджетов. Так, команды не смогут тратить более 13 миллионов евро на сезон, а поставщики электродвигателей – больше 25 миллионов за два года.

В сезоне 2024-2025 годов потолок бюджетов будет увеличен до 15 миллионов евро. Это связано с переходом на болиды третьего поколения и необходимостью команд к этому адаптироваться.

Но сколько в самом деле тратят команды ФЕ? Об этом рассказал Роджер Гриффитс – глава команды Andretti, которую после разрыва с BMW можно считать твердым середнячком электрического чемпионата.

«Все зависит от того, как сильно уже разросся ваш коллектив, – сказал Гриффитс. – Мы, например – небольшая команда, и для нас такой потолок бюджета вполне комфортен.

Мы бы даже поддержали еще большее снижение максимального бюджета или же предложили бы включить в эти 13 миллионов евро зарплаты пилотов.

У нас, команды Andretti, есть только два источника дохода. Призовые деньги и поступления от спонсоров. И для нас это бизнес, в котором мы хотим зарабатывать. У нас нет владельцев, которые с радостью выписывали бы каждый год чеки на круглые суммы.

На то, чтобы выступать в гонках, мы тратим примерно 10 миллионов в год. Если мы потратим 13, то закончим сезон с убытком. И тогда очень быстро разоримся и вылетим из гонок».

По слухам, расходы топ-команд Формулы Е, которые принадлежат крупным автопроизводителям или выступают при их поддержке, превышают 30 миллионов евро.

Дополнительная информация: Мэтт Кью