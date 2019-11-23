Симс на BMW завоевал третий подряд поул в Формуле Е

Александр Симс выиграл квалификацию, которая определила позиции пилотов на старте второй гонки чемпионата Формула Е. Таким образом британец, выступающий за команду BMW i Andretti, стал обладателем поула в третий раз подряд –.чего раньше в истории турнира не случалось. До этого Симс выиграл последнюю квалификацию прошлого сезона на трассе в Нью-Йорке и первую квалификацию нового сезона, которая состоялась днем раньше в Эр-Рияде.

Результаты субботней квалификации оказались менее неожиданными, чем в пятницу – в частности, из шести участников поула четверо закончили в первой шестерке общего зачета прошлый сезон. При этом в решающий сегмент прошли двое из трех участников турнира, имеющих на своем счету чемпионские титулы. А вот действующий чемпион Жан-Эрик Вернь пока не смог вернуться в число лидеров: на групповом этапе он показал лишь 11-е время и остался за бортом суперпоула.

Обладателями лучших времен в своих группах стали Сэм Берд, Жером д’Амброзио, Антониу Феликс да Кошта и Себастьен Буэми. Да Кошта, выступающий в этом году за чемпионскую команду DS Techeetah, показал лучшее время среди четырех этих гонщиков и в соответствии с измененными правилами получил за это бонусное очко.

Пилоты команд Porsche и Mercedes-Benz, столь ярко проявившие себя днем ранее в открывшей сезон гонке, едва смогли зацепиться за первую десятку: лучшим из этой четверки стал Андре Лоттерер на Porsche, показавший 10-й результат. Дебютант чемпионата и действующий чемпион Формулы 2 Ник де Врис после серьезной ошибки на быстром круге и вовсе оказался последним.

Результаты суперпоула

Обновление: Взвешивание автомобилей после окончания сессии выявило, что автомобиль Митча Эванс легче минимальных 900 кг. За это пилот Jaguar наказан лишением времени в суперпоуле и перемщен на 6-ю стартовую позицию.

Результаты группового этапа квалификации

Обновление: Жан-Эрик Вернь наказан потерей 20-ти позиций на стартовой решетке за замену батареи и будет стартовать с последнего места.