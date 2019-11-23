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Формула E / Эд-Диръия / Отчет о квалификации

Симс на BMW завоевал третий подряд поул в Формуле Е

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Симс на BMW завоевал третий подряд поул в Формуле Е
Автор:
, Главный редактор
23 нояб. 2019 г., 09:02

Ни один из призеров пятничной гонки не смог попасть в решающий сегмент квалификации – а вот привычные лидеры чемпионата смогли реабилитироваться после не слишком удачно проведенной первой гонки сезона.

Александр Симс выиграл квалификацию, которая определила позиции пилотов на старте второй гонки чемпионата Формула Е. Таким образом британец, выступающий за команду BMW i Andretti, стал обладателем поула в третий раз подряд –.чего раньше в истории турнира не случалось. До этого Симс выиграл последнюю квалификацию прошлого сезона на трассе в Нью-Йорке и первую квалификацию нового сезона, которая состоялась днем раньше в Эр-Рияде.

Результаты субботней квалификации оказались менее неожиданными, чем в пятницу – в частности, из шести участников поула четверо закончили в первой шестерке общего зачета прошлый сезон. При этом в решающий сегмент прошли двое из трех участников турнира, имеющих на своем счету чемпионские титулы. А вот действующий чемпион Жан-Эрик Вернь пока не смог вернуться в число лидеров: на групповом этапе он показал лишь 11-е время и остался за бортом суперпоула.

Обладателями лучших времен в своих группах стали Сэм Берд, Жером д’Амброзио, Антониу Феликс да Кошта и Себастьен Буэми. Да Кошта, выступающий в этом году за чемпионскую команду DS Techeetah, показал лучшее время среди четырех этих гонщиков и в соответствии с измененными правилами получил за это бонусное очко.

Пилоты команд Porsche и Mercedes-Benz, столь ярко проявившие себя днем ранее в открывшей сезон гонке, едва смогли зацепиться за первую десятку: лучшим из этой четверки стал Андре Лоттерер на Porsche, показавший 10-й результат. Дебютант чемпионата и действующий чемпион Формулы 2 Ник де Врис после серьезной ошибки на быстром круге и вовсе оказался последним.

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Результаты суперпоула

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Отставание
1 United Kingdom Александр Симс United States Andretti Autosport 1'11.476    
2 Switzerland Себастьен Буэми Japan Nissan e.dams 1'11.696 0.220 0.220
3 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 1'11.784 0.308 0.088
4 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 1'11.929 0.453 0.145
5 Belgium Жером Д'Амброзио India Mahindra Racing 1'12.093 0.617 0.164
6 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 1'14.134 2.658 2.041
Полные результаты

Обновление: Взвешивание автомобилей после окончания сессии выявило, что автомобиль Митча Эванс легче минимальных 900 кг. За это пилот Jaguar наказан лишением времени в суперпоуле и перемщен на 6-ю стартовую позицию.

Результаты группового этапа квалификации

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Отставание
1 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 1'11.418    
2 Switzerland Себастьен Буэми Japan Nissan e.dams 1'11.774 0.356 0.356
3 Belgium Жером Д'Амброзио India Mahindra Racing 1'11.835 0.417 0.061
4 United Kingdom Александр Симс United States Andretti Autosport 1'11.858 0.440 0.023
5 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 1'11.939 0.521 0.081
6 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 1'11.972 0.554 0.033
7 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Virgin Racing 1'12.007 0.589 0.035
8 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 1'12.008 0.590 0.001
9 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 1'12.051 0.633 0.043
10 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 1'12.153 0.735 0.102
11 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 1'12.327 0.909 0.174
12 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 1'12.422 1.004 0.095
13 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 1'12.454 1.036 0.032
14 Germany Паскаль Верляйн India Mahindra Racing 1'12.635 1.217 0.181
15 Germany Даниэль Абт Germany Audi Sport Team Abt 1'12.642 1.224 0.007
16 Brazil Фелипе Масса Monaco Venturi 1'12.656 1.238 0.014
17 United Kingdom Оливер Роуленд Japan Nissan e.dams 1'12.660 1.242 0.004
18 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 1'12.671 1.253 0.011
19 Switzerland Нил Джани Germany Porsche Team 1'12.732 1.314 0.061
20 New Zealand Брендон Хартли United States Dragon Racing 1'13.182 1.764 0.450
21 China Ма Циньхуа United Kingdom NIO Formula E Team 1'13.205 1.787 0.023
22 United Kingdom Джеймс Каладо United Kingdom Jaguar Racing 1'13.430 2.012 0.225
23 Switzerland Нико Мюллер United States Dragon Racing 1'13.703 2.285 0.273
24 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 1'14.082 2.664 0.379
Полные результаты

Обновление: Жан-Эрик Вернь наказан потерей 20-ти позиций на стартовой решетке за замену батареи и будет стартовать с последнего места.

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Эд-Диръия
Сессия Квалификация
Автор Кирилл Качнов

База данных

Эд-Диръия II

Эд-Диръия II

23 нояб. - 23 нояб.
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