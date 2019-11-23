Симс на BMW завоевал третий подряд поул в Формуле Е
Ни один из призеров пятничной гонки не смог попасть в решающий сегмент квалификации – а вот привычные лидеры чемпионата смогли реабилитироваться после не слишком удачно проведенной первой гонки сезона.
Александр Симс выиграл квалификацию, которая определила позиции пилотов на старте второй гонки чемпионата Формула Е. Таким образом британец, выступающий за команду BMW i Andretti, стал обладателем поула в третий раз подряд –.чего раньше в истории турнира не случалось. До этого Симс выиграл последнюю квалификацию прошлого сезона на трассе в Нью-Йорке и первую квалификацию нового сезона, которая состоялась днем раньше в Эр-Рияде.
Результаты субботней квалификации оказались менее неожиданными, чем в пятницу – в частности, из шести участников поула четверо закончили в первой шестерке общего зачета прошлый сезон. При этом в решающий сегмент прошли двое из трех участников турнира, имеющих на своем счету чемпионские титулы. А вот действующий чемпион Жан-Эрик Вернь пока не смог вернуться в число лидеров: на групповом этапе он показал лишь 11-е время и остался за бортом суперпоула.
Обладателями лучших времен в своих группах стали Сэм Берд, Жером д’Амброзио, Антониу Феликс да Кошта и Себастьен Буэми. Да Кошта, выступающий в этом году за чемпионскую команду DS Techeetah, показал лучшее время среди четырех этих гонщиков и в соответствии с измененными правилами получил за это бонусное очко.
Пилоты команд Porsche и Mercedes-Benz, столь ярко проявившие себя днем ранее в открывшей сезон гонке, едва смогли зацепиться за первую десятку: лучшим из этой четверки стал Андре Лоттерер на Porsche, показавший 10-й результат. Дебютант чемпионата и действующий чемпион Формулы 2 Ник де Врис после серьезной ошибки на быстром круге и вовсе оказался последним.
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Результаты суперпоула
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Александр Симс
|Andretti Autosport
|1'11.476
|2
|Себастьен Буэми
|Nissan e.dams
|1'11.696
|0.220
|0.220
|3
|Лукас ди Грасси
|Audi Sport Team Abt
|1'11.784
|0.308
|0.088
|4
|Митч Эванс
|Jaguar Racing
|1'11.929
|0.453
|0.145
|5
|Жером Д'Амброзио
|Mahindra Racing
|1'12.093
|0.617
|0.164
|6
|Антониу Феликс да Кошта
|Techeetah
|1'14.134
|2.658
|2.041
|Полные результаты
Обновление: Взвешивание автомобилей после окончания сессии выявило, что автомобиль Митча Эванс легче минимальных 900 кг. За это пилот Jaguar наказан лишением времени в суперпоуле и перемщен на 6-ю стартовую позицию.
Результаты группового этапа квалификации
Обновление: Жан-Эрик Вернь наказан потерей 20-ти позиций на стартовой решетке за замену батареи и будет стартовать с последнего места.
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Эд-Диръия
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Кирилл Качнов
Симс на BMW завоевал третий подряд поул в Формуле Е
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|Квалификация
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