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Шварцман присоединится к Квяту на тестах Формулы Е

Российский тест-пилот Ferrari сядет за руль электроформулы на предстоящей сессии для новичков в Берлине

Шварцман присоединится к Квяту на тестах Формулы Е
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В понедельник после этапа в Берлине Формула Е проведет на летном поле аэродрома Темпельхоф тестовые заезды для гонщиков, прежде не выступавших в серии. Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что участие в них примет Даниил Квят. 

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В пятницу стало известно, что компанию российскому экс-пилоту Ф1 составит и Роберт Шварцман. Вице-чемпион Формулы 2 и резервист Ferrari будет работать с командой DS Penske.  

За день до этого петербуржец проведет свою первую гонку в серии GT в Монце.

Также, как пишет онлайн-издание The Race, на тестах ФЕ в Берлине поедут запасной пилот Aston Martin Фелипе Другович, который присоединится к Maserati, обладатель титула в Ф3 Виктор Мартен и экс-гонщик Russian Time Лука Гьотто. 

По регламенту каждая команда сможет использовать для заездов в Темпельхофе, которые пройдут 24 апреля, по две машины.

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