Шварцман присоединится к Квяту на тестах Формулы Е
Российский тест-пилот Ferrari сядет за руль электроформулы на предстоящей сессии для новичков в Берлине
В понедельник после этапа в Берлине Формула Е проведет на летном поле аэродрома Темпельхоф тестовые заезды для гонщиков, прежде не выступавших в серии. Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что участие в них примет Даниил Квят.
В пятницу стало известно, что компанию российскому экс-пилоту Ф1 составит и Роберт Шварцман. Вице-чемпион Формулы 2 и резервист Ferrari будет работать с командой DS Penske.
За день до этого петербуржец проведет свою первую гонку в серии GT в Монце.
Также, как пишет онлайн-издание The Race, на тестах ФЕ в Берлине поедут запасной пилот Aston Martin Фелипе Другович, который присоединится к Maserati, обладатель титула в Ф3 Виктор Мартен и экс-гонщик Russian Time Лука Гьотто.
По регламенту каждая команда сможет использовать для заездов в Темпельхофе, которые пройдут 24 апреля, по две машины.
Шварцман подтвердил участие в двух тренировках Ф1 за рулем Ferrari
Шварцман подтвердил участие в двух тренировках Ф1 за рулем Ferrari Шварцман подтвердил участие в двух тренировках Ф1 за рулем Ferrari
Ferrari представила во Фьорано машину SF-23
Ferrari представила во Фьорано машину SF-23 Ferrari представила во Фьорано машину SF-23
Галерея: Шварцман провел тестовый день во Фьорано
Галерея: Шварцман провел тестовый день во Фьорано Галерея: Шварцман провел тестовый день во Фьорано
Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Портленде
Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Портленде Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Портленде
Вандорн нашел себе место в ФЕ на 2023 год. А Джовинацци – нет
Вандорн нашел себе место в ФЕ на 2023 год. А Джовинацци – нет Вандорн нашел себе место в ФЕ на 2023 год. А Джовинацци – нет
Судьбу победы на гонке IndyCar в Техасе решили последний круг и 0,07 с
Судьбу победы на гонке IndyCar в Техасе решили последний круг и 0,07 с Судьбу победы на гонке IndyCar в Техасе решили последний круг и 0,07 с
Самое важное:
Шварцман присоединится к Квяту на тестах Формулы Е
Шварцман присоединится к Квяту на тестах Формулы Е Шварцман присоединится к Квяту на тестах Формулы Е
Доменикали намекнул, что новым командам Ф1 придется раскошелиться
Доменикали намекнул, что новым командам Ф1 придется раскошелиться Доменикали намекнул, что новым командам Ф1 придется раскошелиться
Источник: Подготовка к Баку на симуляторе вернула Ferrari оптимизм
Источник: Подготовка к Баку на симуляторе вернула Ferrari оптимизм Источник: Подготовка к Баку на симуляторе вернула Ferrari оптимизм
Хилл призвал Формулу 1 не игнорировать жалобы Ферстаппена
Хилл призвал Формулу 1 не игнорировать жалобы Ферстаппена Хилл призвал Формулу 1 не игнорировать жалобы Ферстаппена
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.