Штраф де Вриса повысил шансы Эванса на титул Формулы Е

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Первая из двух гонка этого уик-энда Формулы Е в Лондоне закончилась победой Джейка Денниса и вторым местом Стоффеля Вандорна, причем последний тем самым существенно укрепил свои шансы на чемпионский титул.

Из четверых остальных явных претендентов двое – Эдоардо Мортара и Жан-Эрик Вернь – финишировали вне очковой зоны. Таким образом, за три гонки до финиша сезона, главным соперником Вандорна остается Митч Эванс.

В субботу Эванс прорвался с 13 на шесте место и по очкам поднялся на вторую строчку, но его отрыв от Вандорна вырос до 26 очков. Однако вскоре он сократился до 24 очков.

Все дело в том, что напарник Вандорна по Mercedes Ник де Врис, который финишировал третьим, получил пятисекундный штраф и в итоговом протоколе оказался шестым, а Эванс поднялся на пятую строчку.

Штраф де Врису выписали за то, что на последних кругах, обороняясь от Ника Кэссиди, у которого оставалось больше энергии в батареи, голландец неоднократно менял траекторию, что запрещено правилами. Несколько раз та борьба чуть было не привела к контакту между болидами.