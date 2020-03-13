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Сезон Формулы Е остановлен на два месяца

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Сезон Формулы Е остановлен на два месяца
Автор:
, Редактор
13 мар. 2020 г., 08:49

В связи с коронавирусом электрический чемпионат приостановил деятельность на два месяца. Гонки в Париже и Сеуле отложили на неопределенный срок

Организаторы чемпионата Формулы Е приняли решение отложить все мероприятия, запланированные на ближайшие два месяца. Это связано с распространением коронавируса по всему миру.

В этот период, помимо уже отложенного этапа в Риме, подпадают гонки в Париже и Сеуле. Так как этап в Джакарте также перенесен на неопределенный срок, следующая из запланированных гонок пройдет в Берлине только через 98 дней. Таким образом, двухмесячный запрет не исключает проведения одной или даже двух отложенных гонок через два месяца, но до этапа в столице Германии.

Помимо Берлина в календаре Формулы Е значатся этапы в Нью-Йорке и Лондоне. Не исключено, что они станут завершением чемпионата, в котором пока состоялось только пять гонок.

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Об этой статье

Серия Формула E
Автор Сергей Иванов

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Париж

17 апр. - 18 апр.
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