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Сезон Формулы Е остановлен на два месяца
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В связи с коронавирусом электрический чемпионат приостановил деятельность на два месяца. Гонки в Париже и Сеуле отложили на неопределенный срок
Организаторы чемпионата Формулы Е приняли решение отложить все мероприятия, запланированные на ближайшие два месяца. Это связано с распространением коронавируса по всему миру.
В этот период, помимо уже отложенного этапа в Риме, подпадают гонки в Париже и Сеуле. Так как этап в Джакарте также перенесен на неопределенный срок, следующая из запланированных гонок пройдет в Берлине только через 98 дней. Таким образом, двухмесячный запрет не исключает проведения одной или даже двух отложенных гонок через два месяца, но до этапа в столице Германии.
Помимо Берлина в календаре Формулы Е значатся этапы в Нью-Йорке и Лондоне. Не исключено, что они станут завершением чемпионата, в котором пока состоялось только пять гонок.
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Автор
|Сергей Иванов
Сезон Формулы Е остановлен на два месяца
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17 апр. - 18 апр.
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