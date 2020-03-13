Сезон Формулы Е остановлен на два месяца

Организаторы чемпионата Формулы Е приняли решение отложить все мероприятия, запланированные на ближайшие два месяца. Это связано с распространением коронавируса по всему миру.

В этот период, помимо уже отложенного этапа в Риме, подпадают гонки в Париже и Сеуле. Так как этап в Джакарте также перенесен на неопределенный срок, следующая из запланированных гонок пройдет в Берлине только через 98 дней. Таким образом, двухмесячный запрет не исключает проведения одной или даже двух отложенных гонок через два месяца, но до этапа в столице Германии.

Помимо Берлина в календаре Формулы Е значатся этапы в Нью-Йорке и Лондоне. Не исключено, что они станут завершением чемпионата, в котором пока состоялось только пять гонок.