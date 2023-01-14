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Предстоящий сезон станет для ФЕ девятым в истории и третьим в ранге чемпионата мира – но куда важнее, что именно в 2023 году на трассу выйдут машины третьего поколения. Техника Gen 3 легче и быстрее, а еще ее можно подзаряжать энергией прямо по ходу дистанции.

Правда, эту технологию обещают внедрить чуть позже, а в Мехико мы сможем оценить силу команд и понять, обеспечил ли новый технический регламент прирост зрелищности. Кроме того, в ФЕ дебютируют McLaren и Maserati, а прежний состав пилотов из всех команд сохранила только одна.

Итак, вот что важно знать об обновленной Формуле Е.

Антониу Феликс да Кошта, Porsche Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Меньше, легче и быстрее…

Из-за пандемии дебют пришлось отложить, но в итоге машины Gen 3 готовы к старту. Их разработка заняла четыре года, и результатом стало снижение веса с 903 до 850 кг, включая пилота. Отчасти такая «диета» стала возможной из-за перехода на более легкие и компактные батареи.

Кроме того, машина стала значительно уже прежней, что должно позитивно сказаться на управляемости. На нешироких городских трассах ФЕ пилотам должно стать проще атаковать и обгонять.

Критики уже отметили, что построенная компанией Spark и представленная еще в апреле в Монако машина с некоторых ракурсов выглядит слишком уж «треугольной» – но об этом быстро забудут, если гонки станут интереснее, чем прежде.

Но главное, конечно, скрыто под кузовными панелями: максимальная мощность силовых установок выросла с 280 до 350 кВт (это 470 л.с.), а в гонках она составит 300 кВт. Это должно позволить разгоняться до недостижимых прежде 320 км/ч.

Мотор-генератор для передней оси машин Gen 3 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

…и с передним мотором

Принципиальная новация Gen3 состоит в использовании мотор-генераторах на обеих осях машины. Чтобы обеспечить их работу, конструкторам пришлось добиться рекордного показателя в системе рекуперации – 40% всей энергии, расходуемой в гонке, генерируется на торможениях.

Ради этого на задних колесах вообще отказались от классической тормозной системы с гидравлическим приводом. Впрочем, для Формулы Е подобное не в новинку – команды и прежде старались свести к минимуму ее использование, чтобы не терять энергию. Исключением были квалификации, когда важна была чистая скорость.

Мощность переднего мотор-генератора составляет 250 кВт, заднего – 350 кВт. Вы спросите, как же тогда в сумме выходит всего 350? Ответ прост: передний MGU пока решено использовать только для накопления энергии. Возможность задействовать его для привода колес и делать машину полноприводной организаторы ФЕ отложили на более поздний срок.

Митч Эванс, Jaguar Racing Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Фактор надежности

По ходу предсезонных тестов – как частных, так и официальных, – команды частенько сталкивались с отказами новых машин. Особенно много жалоб было связано с работой передних «электрических» тормозов.

В этой связи FIA и организаторы чемпионата начали спешную разработку резервной системы, которая позволяла бы безопасно замедлить машину в случае поломки на трассе и исключить риск серьезной аварии.

Важно помнить, что новыми стали не только автомобили – шинная компания Michelin, которая работала в ФЕ с момента рождения чемпионата, уступила место корейцам из Hankook – это еще одна неизвестная в общем уравнении. Так что на первых этапах нового сезона фактор надежности вполне можно сказаться.

Напарники? Вовсе нет! Это Джейк Хьюз из McLaren и Жан-Эрик Вернь из DS Penske Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Большая встряска

Такого насыщенного сезона переходов, как в этот раз, в Формуле Е не было, пожалуй, еще никогда. В чемпионате по-прежнему выступают 11 команд, но всего одна из них оставила тех же гонщиков, что в 2022 году.

Но переходы пилотов – это еще половина дела. Серию покинули три немецких производителя, Mercedes, Audi и BMW. Те, кто использовал их силовые установки, нашли себе новых производителей, а три бывших фирменных команды переродились в новом обличии.

Активы чемпионов мира из Mercedes выкупила McLaren – для гоночной империи Зака Брауна это станет дебютом в ФЕ, на их машинах будут стоять двигатели Nissan.

Наследницей Audi стала пропустившая год Abt Cupra, а Майкл Андретти, который прежде сотрудничал с BMW, договорился с Porsche.

Команда Venturi, которой до недавнего времени руководила Сьюзи Вольф, стала заводской Maserati, которая использует под своим именем силовые установки Nissan (оба бренда входят в один концерн).

Наконец, альянс DS и Techeetah распался после многих совместных сезонов – французские мотористы ушли к Penske, а вот китайская команда покинула электроформулу.

Действующий чемпион мира Стоффель Вандорн попробует защитить звание сильнейшего в составе DS Penske, где его напарником станет единственный в истории ФЕ обладатель двух титулов Жан-Эрик Вернь. Бывшему партнеру бельгийца по Mercedes Нику де Врису, как известно, повезло найти на новый сезон место в Ф1.

Себастьен Буэми, который всю карьеру защищал цвета Renault/Nissan, перешел в Envision, еще один ветеран Лукас ди Грасси договорился с индийцами из Mahindra.

Самый старший гонщик предыдущего пелотона Андре Лоттерер покинул было электроформулу, так и не одержав за пять лет ни одной победы – его прельстила программа Porsche в марафонских соревнованиях. Однако позже немец передумал и объявил о контракте с Andretti, где заменил американца Оливера Эскью. Не нашел места на новый сезон и Алекс Симс.

Новичков, соответственно, тоже оказалось двое. Добившийся успехов в японских гонках Саша Фенестраз получил приглашение от Nissan, а бывший резервист Mercedes Джейк Хьюз поедет за McLaren.

Состав участников Формулы Е в сезоне 2023 года

Команда Мотор Гонщики Abt Cupra Mahindra Робин Фрейнс Нико Мюллер Andretti Porsche Джейк Деннис Андре Лоттерер DS Penske DS Стоффель Вандорн Жан-Эрик Вернь Envision Jaguar Ник Кэссиди Себастьен Буэми Jaguar Jaguar Митч Эванс Сэм Берд Mahindra Mahindra Оливер Роуленд Лукас ди Грасси Maserati Maserati Эдоардо Мортара Максимилиан Гюнтер

McLaren Nissan Рене Раст Джейк Хьюз NIO NIO Даниэль Тиктум Сержиу Сетте Камара Nissan Nissan Норман Нато Саша Фенестраз Porsche Porsche Паскаль Верляйн Антониу Феликс да Кошта

Гонки в Азии, Африке и Латинской Америке

Календарь ФЕ всегда отличался большой нестабильностью – этапы появлялись и выпадали из него на протяжении всех восьми предыдущих лет. Но все же, за прошедшее время сформировался костяк из нескольких гонок, которые прошли проверку временем

Одна из них – на трассе братьев Родригес в Мехико – в 2023 году получила право открыть новый чемпионат мира. Также соревнования пройдут на знакомых трассах в Риме, Монако и на летном поле берлинского аэропорта «Темпельхоф».

Но есть и новинки – серия впервые приедет в индийский Хайдерабад, где болельщики будут ждать успеха от местной команды Mahindra, в бразильский Сан-Паулу (речь о самом городе, а не о трассе «Интерлагос») и южноафриканский Кейптаун.

В последний момент организаторы объявили о включении в календарь американского Портленда.

Всего в новом сезоне состоятся 11 этапов и 16 гоночных заездов.

Календарь Формулы Е на 2023 год

Этап Дата* Место / трасса 1 14 января «Имени братьев Родригес», Мехико 2 27-28 января Эд-Диръия 3 11 февряля Хайдерабад 4 25 января Кейптаун 5 25 марта Сан-Паулу 6 22-23 апреля Темпельхоф, Берлин 7 6 мая Монте-Карло 8 3-4 июня Джакарта 9 24 июня Портленд 10 15-16 июля Рим 11 29-30 июля Лондон

*если указаны два дня, в рамках этапа пройдут две гонки

Новому сезону – новый формат

Формула Е не была бы собой, если бы к смене поколения машин не приурочили очередные новации в спортивном регламенте.

Во-первых, решено вернуться к фиксированному числу кругов в гонках вместо времени от старта до финиша. Утверждается, что болельщикам так станет проще следить за развитием событий, а командам это облегчит выбор тактики.

Соответственно, если прежде после выездов машины безопасности или процедуры Full Course Yellow продолжительность гонки увеличивали по времени, то теперь станут добавлять круги.

Главным новшеством машин Gen 3 должна была стать возможность подзарядки их батарей на пит-стопах – речь шла о дополнительных 4 киловатт-часах за 30 секунд. После этой процедуры гонщик получал возможность дважды повышать мощность своего мотора со стандартных 300 до 350 кВт – как было прежде при заезде в специальную зону активации.

К сожалению, в достаточной степени отладить эту технологию пока не удалось. Пока ее дебют перенесли на вторую половину сезона, хотя на тестах команды уже получили возможность ознакомиться с ней.

В Мехико все готово к старту нового сезона Формулы Е Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Генеральный директор Формулы Е Джейми Ригл рассказал Motorsport.com: «Мы вполне могли использовать новинку уже в Мексике, все же будет разумно подождать, пока все команды и организаторы не будут уверены, что ее внедрение не приведет ни к каким сложностям».

Пока же решено сохранить прежний порядок получения дополнительной мощности, когда FIA незадолго до старта объявляет, сколько раз можно будет заехать в зону активации дополнительной энергии и какое время пилот сможет ее использовать.

А вот от зрительского голосования в социальных сетях, итоги которого приносили самым популярным гонщикам право использовать кнопку «ускорителя», решено было отказаться. Прежде этот механизм часто критиковали за нелегальные накрутки.

Наконец, вслед за Формулой 1 всем командам ФЕ теперь придется дважды по ходу сезона сажать за руль новичков в тренировках. Интересно, что участники чемпионата неодобрительно отнеслись к этой инициативе, так как весь этап электрогонок проходит за один день, так что потеря времени за рулем существенно скажется на результате основного пилота.

Девятый сезон Формулы Е возьмет старт сегодня вечером в Мехико и финиширует 30 июля в Лондоне.