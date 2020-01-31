Формула Е приготовилась отменить этап в Санье из-за коронавируса
Решение Всемирной организации признать вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения сделала вероятность проведения уик-энда на острове Хайнань практически нулевой.
В четверг ВОЗ объявила вспышку коронавируса в Китае глобальной угрозой – по информации Motorsport.com, это решение окончательно поставило крест на планах проведения этапа Формулы Е в китайском городе Санья 21 марта.
На просьбу прокомментировать актуальное состояние дел представитель электрогонок сообщил: «Мы внимательно следим за ситуацией, которая быстро меняется каждый день.
Здоровье и безопасность наших сотрудников является высочайшим приоритетом. Мы своевременно примем решение совместно с FIA и местными партнерами».
Кроме полной отмены китайского этапа сейчас рассматривается возможность его переноса на более поздний срок, когда Формула Е собирается проводить новые азиатские гонки в Сеуле (3 мая) и Джакарте (6 июня).
Однако подобное планирование затруднено быстрыми темпами распространения коронавируса. Потому на настоящий момент самым вероятным решением выглядит отмена китайского этапа – объявление об этом, скорее всего, будет сделано еще до уик-энда в Мехико 14-15 февраля.
В качестве компенсации рассматривается расширение июльского этапа в Нью-Йорке с одной до двух гонок.
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Автор
|Алекс Калинаукас
Формула Е приготовилась отменить этап в Санье из-за коронавируса
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