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Формула E / Новость

Формула Е приготовилась отменить этап в Санье из-за коронавируса

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Формула Е приготовилась отменить этап в Санье из-за коронавируса
Автор:
, Редактор
31 янв. 2020 г., 11:27

Решение Всемирной организации признать вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения сделала вероятность проведения уик-энда на острове Хайнань практически нулевой.

В четверг ВОЗ объявила вспышку коронавируса в Китае глобальной угрозой – по информации Motorsport.com, это решение окончательно поставило крест на планах проведения этапа Формулы Е в китайском городе Санья 21 марта. 

На просьбу прокомментировать актуальное состояние дел представитель электрогонок сообщил: «Мы внимательно следим за ситуацией, которая быстро меняется каждый день. 

Здоровье и безопасность наших сотрудников является высочайшим приоритетом. Мы своевременно примем решение совместно с FIA и местными партнерами».

Кроме полной отмены китайского этапа сейчас рассматривается возможность его переноса на более поздний срок, когда Формула Е собирается проводить новые азиатские гонки в Сеуле (3 мая) и Джакарте (6 июня). 

Однако подобное планирование затруднено быстрыми темпами распространения коронавируса. Потому на настоящий момент самым вероятным решением выглядит отмена китайского этапа – объявление об этом, скорее всего, будет сделано еще до уик-энда в Мехико 14-15 февраля. 

В качестве компенсации рассматривается расширение июльского этапа в Нью-Йорке с одной до двух гонок. 

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Об этой статье

Серия Формула E
Автор Алекс Калинаукас

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Мехико

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