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Формула E Новости

Самый верный пилот Формулы Е впервые сменит команду

В следующем сезоне Себастьен Буэми будет выступать за Envision

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Самый верный пилот Формулы Е впервые сменит команду
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Чемпион второго сезона Формулы Е Себастьен Буэми в в этом году впервые покинет команды e.dams и перейдет в Envision, сообщает издание The Race. Соглашение об этом было подписано на прошедшем уик-энде в Берлине.

Буэми выступал за e.dams с самого первого сезона Формулы Е. За это время команда успела сменить название с Renault на Nissan, впрочем обе эти марки составляют единый альянс, так что переименование было скорее маркетинговым ходом.

При этом если во времена Renault e.dams Буэми регулярно сражался за победы, то с переходом на машины второго поколения и сменой названия, Nissan e.dams превратилась в аутсайдера.

В Envision Буэми придет на место Робина Фрейнса. Напарником швейцарца станет Ник Кэссиди.

Кто заменит Буэми в Nissan пока не совсем понятно. Предполагается, что в команде останется Максимилиан Гюнтер. При этом в Nissan подчеркнули, что хотят, чтобы хотя бы один из их пилотов был опытным. Считают ли там таковым Гюнтера не совсем ясно.

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