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Формула E Новость

Самый старший пилот Формулы Е объявил об уходе из серии

Андре Лоттерер после завершения нынешнего сезона покинет электроформулу, чтобы сконцентрироваться на программе Porsche в марафонских гонках

Гэри Уоткинс
Автор:
, журналист (Global)
Самый старший пилот Формулы Е объявил об уходе из серии
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Поздно вечером в пятницу гоночный босс Porsche Томас Лауденбах представил новый гоночный автомобиль категории LMDh и озвучил состав заводских экипажей в чемпионате мира WEC и американской серии IMSA.

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Одним из тех, кому предстоит пилотировать спорткар с индексом 963, предсказуемо стал трехкратный победитель «24 часов Ле-Мана» Андре Лоттерер. Правда, для этого 40-летнему немцу придется прекратить выступления в Формуле Е, где он провел пять сезонов, по ходу которых восемь раз поднимался на подиум. 

Правда, Лаутенбах допустил, что Лоттерер сможет использовать свой опыт выступлений в ФЕ, однако точно не за рулем машины. 

«Андре не будет выступать за нашу команду в Формуле Е, – сказал большой босс. – Но есть разница между выступлениями и работой в какой-то роли. Он накопил значительный опыт, и было бы глупо не воспользоваться этим».

Сам Лоттерер признал, что расставание с электроформулами, где он был старшим по возрасту, далось непросто. 

«Мне очень хотелось вернуться в гонки на выносливость, но решение оказалось непростым, – рассказал Лоттерер Motorsport.com. – ФЕ – очень интересный и очень конкурентный чемпионат, выступления там приносили мне большое удовольствие.  

Мы обсудили с Porsche все возможные варианты и, думаю, в итоге смогли общими усилиями отыскать неплохое решение».

Пока Porsche лишь назвала имена тех пилотов, которые поедут в гонках на новых «963-х», но пока не объявила, кто из них поедет в рамках совместной с Penske программы в WEC, а кто в IMSA. Кроме того, два места пока остаются вакантными. 

В нынешнем сезоне Формулы Е Лоттерер занимает седьмое место в общем зачете, опережая по очкам своего напарника, другого экс-пилота Ф1 Паскаля Верляйна. До конца чемпионата мира осталось провести четыре этапа.

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