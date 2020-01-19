Самый молодой победитель и правило 57 градусов: чем запомнился уик-энд Формулы Е в Чили

После многодневного перерыва чемпионат Формулы Е возобновился в Чили. Гонка закончилась блистательной победой Максимилиана Гюнтера – самого молодого пилота в серии. Что интересно, звание самого молодого победителя он отобрал у Антониу Феликса да Кошты, с которым боролся практически до самого финиша. Так что если вы по каким-то причинам не смотрели эту гонку, советуем оценить хотя бы ее хайлайты.

Герой дня: Макси Гюнтер

Максимилиан «Макси» Гюнтер многими давно считался одним из самых талантливых молодых немецких пилотов, и в прошедший уик-энд он это блистательно доказал. В этом году ему исполняется только 23 года, так что в электроформуле, куда зачастую приходят списанные из Ф1 возрастные пилоты, Гюнтер стал самым юным в пелотоне.

До того, как попасть в электрический чемпионат, Макси с переменным успехом выступал в европейской Формуле 3 и в Формуле 2, где успел одержать одну победу, однако из-за отсутствия мощной поддержки со стороны спонсоров или одной из команд Ф1 в королевские гонки он так и не попал. Зато уже в сезоне 2017/2018 годов оказался в болиде Формулы Е.

Максимилиан Гюнтер, BMW i Andretti Фото: Sam Bagnall / Motorsport Images

В прошлом году Гюнтер формально считался резервистом команды Dragon, однако из-за постоянного отсутствия основного гонщика Фелипе Насра, который предпочитал электроформуле соревнования прототипов в США, немец по факту отработал на большинстве этапов чемпионата и показал себя молодцом. А потому, когда команда BMW Andretti выбрала Гюнтера в качестве замены ушедшему в DS Techeetah Антониу Феликсу да Коште, это не вызвало в паддоке большого удивления. Благо именно под опекой BMW Макси когда-то начинал свою формульную карьеру.

После не самого яркого уик-энда в Саудовской Аравии Гюнтер приехал в Чили и впервые в карьере реально претендовал на поул. Он проиграл квалификацию Митчу Эвансу из Jaguar, но завоевал второе место на стартовой решетке.

Свою дебютную победу Гюнтер одержал благодаря очень зрелой тактике. Он сначала пропустил вперед Паскаля Верляйна, затем и вовсе откатился в какой-то момент на четвертую позицию, но, в отличие от соперников, не совершал ошибок, сохранил энергию, грамотно выбирал моменты активации режима атаки – и во второй части гонки вышел в лидеры.

И можно было бы назвать победу Гюнтера скучной, если бы не события на последних кругах, где Макси пришлось довольно жестко сражаться с Да Коштой.

Прорыв дня: Антониу Феликс да Кошта

Португалец, который в этом сезоне перешел в чемпионскую команду DS Techeetah, в Чили с особым рвением взялся доказывать, что он не собирается быть вторым номером позади двукратного чемпиона Жана-Эрика Верня.

Он стартовал только десятым и в начале гонки пропустил напарника вперед, однако затем оба гонщика на черно-золотых болидах начали прорыв наверх, попутно не упуская шанса сразиться друг с другом. Результатом такой борьбы на трассе стало повреждение машины действующего чемпиона, приведшее в итоге к сходу.

Сам Да Кошта при этом словно расправил крылья и в конце гонки прошел Митча Эванса, а вскоре и лидера Макси Гюнтера, словно не желая отдавать немцу титул самого молодого победителя электрогонки. Причем сам обгон Гюнтера выглядел, мягко сказать, агрессивным: португалец буквально ткнул болид соперника в задний угол в повороте, вынудив Максимилиана сбиться с траектории и уступить позицию. Впрочем, судьи рассматривать этот эпизод не стали.

Увы, стремительный прорыв Да Кошты обернулся неприятностью для него же самого. На последнем круге ему приказали из боксов поднять ногу с педали акселератора, так что Гюнтер без существенных проблем вернул себе лидерство, опередив DS Techeetah в быстром пологом повороте.

Техника Формулы Е: что пошло не так у Да Кошты?

Проблема, которая заставила португальца замедлится, характерна именно для электрических гонок. Все дело в батарее, но не в ее заряде, а в температурном режиме.

Практически во всех современных электромобилях, и в гоночных в том числе, используются литий-ионные аккумуляторы. Примерно (а иногда и точно) такие же, как в мобильных телефонах и ноутбуках. Например, батарея самого первого автомобиля Tesla была собрана из элементов питания от ноутбуков LG.

Литий-ионные аккумуляторы на сегодняшний день являются самыми лучшими по соотношению веса и электрической емкости среди всех серийных элементов питания. Однако они обладают и одним существенным недостатком.

Такие батареи очень похожи на… людей! В том плане, что они комфортно чувствуют себя при, скажем так, комнатной температуре. При охлаждении протекающая в аккумуляторах химическая реакция замедляется, а их емкость падает. При нагреве происходит то же самое – с той разницей, что падение эффективности происходит еще стремительнее, а в худшем случае перегрев приводит к возгоранию.

В батарее болида Формулы 1 критическим значением является 57 градусов по Цельсию. После достижения этого порога рост температуры всего на 1 градус приводит в снижению мощности аккумулятора на 10%. Однако по факту этого не происходит, так как бортовая электроника попросту отключает батарею, дабы предотвратить перегрев, и машина останавливается. В жаркий день вы наверняка могли наблюдать такое же поведение у своего телефона.

От чего нагревается батарея? От слишком интенсивной химической реакции по выработке электричества. Чем сильнее гонщик жмет на педаль акселератора, тем быстрее греется батарея.

Жан-Эрик Вернь и Антониу Феликс да Кошта, DS Techeetah Фото: Sam Bagnall / Motorsport Images

Конечно, в болиде предусмотрена система охлаждения, и в обычной ситуации ее эффективности бывает достаточно. Но не в Сантьяго, где в субботу температура воздуха превысила 36 градусов.

В прошлом году в Чили повышение температуры батареи стоило победы Паскалю Верляйну. На сей раз – Да Коште.

Сам португалец после гонки сокрушался, что команда слишком поздно сказала ему о надвигающейся проблеме, и что знай он о потенциальном перегреве заранее, не упустил бы победу.

Интересно, что Гюнтера по радио о проблемах португальца как раз предупредили: именно это сподвигло немца на BMW на последнем круге атаковать изо всех сил.

Лайфхак дня: дымовая завеса от Верня

Этап в Чили подтвердил то, что многие поклонники гонок и так знали. А именно: максимальная скорость в Формуле Е столь мала, что значение аэродинамики стремится к нулю. Это в Формуле 1 застрявший в переднем крыле маленький обломок может снизить темп на секунду с круга. В электроформуле же можно ездить без крыльев вовсе.

Доказал это Жан-Эрик Вернь. Как уже было сказано выше, в ходе борьбы он повредил переднее крыло, которые у болидов Формулы Е объединены с кожухом колеса. Именно в месте стыка и образовалась трещина.

Однако чемпиона это совершенно не смутило. Более того, это никак не отразилось на его скорости: Вернь продолжил гнать вперед, не оставляя Да Коште шанса на атаку. Наконец, крыло треснуло окончательно, после чего кожух колеса утратил переднюю опору и стал тереться о резину.

В итоге от колеса Верня повалил дым, какой бывает, когда пилоты крутят «пончики». Что должно было сильно ограничивать видимость преследующему Верню Да Коште.

Сам француз при этом замедлился, но сдаваться не собирался. Он даже попробовал устранить неисправность по методу Верляйна, ударив крылом об отбойник. Тем временем, сзади подъехал Антониу и атаковал напарника.

Вернь сражался до последнего, причем весьма агрессивно, но в итоге был вынужден уступить. А спустя еще несколько поворотов, кожух с крылом, наконец, отлетели окончательно.

Жан-Эрик поехал в боксы, где для него уже подготовили сменный носовой обтекатель. Но от ремонта чемпион отказался: шанса заработать очки у него больше не было, так что Вернь просто вылез из кокпита, решив не продолжать проигранную гонку.

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