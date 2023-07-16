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Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е

Сценарий воскресного заезда оказался максимально удачным для Джейка Денниса – сам он выиграл, а два его главных соперника, Митч Эванс и Ник Кэссиди, столкнулись между собой

Штефан Макли
Автор:
Джейк Деннис, Andretti Autosport

После того, как субботняя гонка электроформулы в итальянской столице обернулась грандиозной аварией, днем позже события развивались куда спокойнее. 

Пилот Andretti Джейк Деннис стартовал с поула и лидировал на протяжении всех 24 кругов.  ройку призеров дополнили Норман Нато (Nissan) и Сэм Берд (Jaguar).

Самыми напряженными для будущего победителя вышли первые повороты, когда на него остро наседал Ник Кэссиди. Однако закончилось все тем, что в самого новозеландца врезался сзади победитель первого заезда Митч Эванс. 

Авария: Митч Эванс, Jaguar, Ник Кэссиди, Envision

Авария: Митч Эванс, Jaguar, Ник Кэссиди, Envision

После зрелищного полета Jaguar оба гонщика смогли продолжить борьбу, но уже через несколько кругов Митчу пришлось окончательно сойти, а Ник финишировал только 14-м.

После выезда машины безопасности для расчистки трассы от обломков и последующего рестарта порядок в тройке лидеров больше не менялся. 

При этом Норман Нато стукнул сзади машину лидирующего Денниса и повредил переднее крыло, но это не помешало французу добиться лучшего результата в сезоне. 

Пятерку лидеров дополнили Эдо Мортара и Себастьен Буэми – оба, как и Берд, накануне стали участниками массового завала. 

Вторая победа в сезоне – и первая после январской гонки открытия сезона в Мехико – обеспечила Деннису уверенное лидерство в общем зачете. На двойной финал в Лондон, который пройдет 29-30 июля, пилот Andretti едет со 195 очками.

Его главными соперниками в споре за титул будут Кэссили (171) и Эванс (151). Математические шансы остаются и у Паскаля Верляйнв (146).

А вот Стоффель Вандорн, который финишировал в Риме восьмым, уже точно не сможет защитить свое звание сильнейшего.

Результаты воскресной гонки Формулы Е в Риме (24 круга) 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 45'04.323  
2 France Норман Нато Japan Nissan e.dams 45'07.428 3.105
3 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 45'07.956 3.633
4 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Maserati Racing 45'08.680 4.357
5 Switzerland Себастьен Буэми United Kingdom Virgin Racing 45'09.327 5.004
6 Germany Максимилиан Гюнтер Monaco Maserati Racing 45'09.726 5.403
7 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 45'15.909 11.586
8 Belgium Стоффель Вандорн United States Dragon Racing 45'16.274 11.951
9 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 45'16.886 12.563
10 Switzerland Нико Мюллер Germany Audi Sport Team Abt 45'17.636 13.313
11 United Kingdom Джейк Хьюз United Kingdom McLaren 45'18.830 14.507
12 Portugal Антониу Феликс да Кошта Germany Porsche Team 45'22.357 18.034
13 Germany Рене Раст United Kingdom McLaren 45'25.352 21.029
14 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 45'32.798 28.475
15 France Жан-Эрик Вернь United States Dragon Racing 46'30.946 1'26.623
16 France Саша Фенестраз Japan Nissan e.dams 46'34.025 1 Lap
17 Germany Андре Лоттерер United States Andretti Autosport 43'35.296 1 Lap
18 Brazil Сержиу Сетте Камара United Kingdom NIO Formula E Team 43'48.004 1 Lap
19 Netherlands Робин Фрейнс Germany Audi Sport Team Abt 35'13.022 6 Laps
20 Spain Роберто Мери India Mahindra Racing 24'56.735 12 Laps
21 Brazil Лукас ди Грасси India Mahindra Racing 25'34.526 12 Laps
22 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 12'15.688 20 Laps
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Эванс выиграл гонку ФЕ в Риме после большой аварии
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