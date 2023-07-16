Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е

После того, как субботняя гонка электроформулы в итальянской столице обернулась грандиозной аварией, днем позже события развивались куда спокойнее.

Пилот Andretti Джейк Деннис стартовал с поула и лидировал на протяжении всех 24 кругов. ройку призеров дополнили Норман Нато (Nissan) и Сэм Берд (Jaguar).

Самыми напряженными для будущего победителя вышли первые повороты, когда на него остро наседал Ник Кэссиди. Однако закончилось все тем, что в самого новозеландца врезался сзади победитель первого заезда Митч Эванс.

Авария: Митч Эванс, Jaguar, Ник Кэссиди, Envision

После зрелищного полета Jaguar оба гонщика смогли продолжить борьбу, но уже через несколько кругов Митчу пришлось окончательно сойти, а Ник финишировал только 14-м.

После выезда машины безопасности для расчистки трассы от обломков и последующего рестарта порядок в тройке лидеров больше не менялся.

При этом Норман Нато стукнул сзади машину лидирующего Денниса и повредил переднее крыло, но это не помешало французу добиться лучшего результата в сезоне.

Пятерку лидеров дополнили Эдо Мортара и Себастьен Буэми – оба, как и Берд, накануне стали участниками массового завала.

Вторая победа в сезоне – и первая после январской гонки открытия сезона в Мехико – обеспечила Деннису уверенное лидерство в общем зачете. На двойной финал в Лондон, который пройдет 29-30 июля, пилот Andretti едет со 195 очками.

Его главными соперниками в споре за титул будут Кэссили (171) и Эванс (151). Математические шансы остаются и у Паскаля Верляйнв (146).

А вот Стоффель Вандорн, который финишировал в Риме восьмым, уже точно не сможет защитить свое звание сильнейшего.

Результаты воскресной гонки Формулы Е в Риме (24 круга)