Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е
Сценарий воскресного заезда оказался максимально удачным для Джейка Денниса – сам он выиграл, а два его главных соперника, Митч Эванс и Ник Кэссиди, столкнулись между собой
После того, как субботняя гонка электроформулы в итальянской столице обернулась грандиозной аварией, днем позже события развивались куда спокойнее.
Пилот Andretti Джейк Деннис стартовал с поула и лидировал на протяжении всех 24 кругов. ройку призеров дополнили Норман Нато (Nissan) и Сэм Берд (Jaguar).
Самыми напряженными для будущего победителя вышли первые повороты, когда на него остро наседал Ник Кэссиди. Однако закончилось все тем, что в самого новозеландца врезался сзади победитель первого заезда Митч Эванс.
Авария: Митч Эванс, Jaguar, Ник Кэссиди, Envision
После зрелищного полета Jaguar оба гонщика смогли продолжить борьбу, но уже через несколько кругов Митчу пришлось окончательно сойти, а Ник финишировал только 14-м.
После выезда машины безопасности для расчистки трассы от обломков и последующего рестарта порядок в тройке лидеров больше не менялся.
При этом Норман Нато стукнул сзади машину лидирующего Денниса и повредил переднее крыло, но это не помешало французу добиться лучшего результата в сезоне.
Пятерку лидеров дополнили Эдо Мортара и Себастьен Буэми – оба, как и Берд, накануне стали участниками массового завала.
Вторая победа в сезоне – и первая после январской гонки открытия сезона в Мехико – обеспечила Деннису уверенное лидерство в общем зачете. На двойной финал в Лондон, который пройдет 29-30 июля, пилот Andretti едет со 195 очками.
Его главными соперниками в споре за титул будут Кэссили (171) и Эванс (151). Математические шансы остаются и у Паскаля Верляйнв (146).
А вот Стоффель Вандорн, который финишировал в Риме восьмым, уже точно не сможет защитить свое звание сильнейшего.
Результаты воскресной гонки Формулы Е в Риме (24 круга)
Самое важное:
Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е
Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е
О чем будет фильм Питта про Ф1? Актер рассказал
О чем будет фильм Питта про Ф1? Актер рассказал О чем будет фильм Питта про Ф1? Актер рассказал
Техника: 12 изменений, которые превратили McLaren MCL60 в «ракету»
Техника: 12 изменений, которые превратили McLaren MCL60 в «ракету» Техника: 12 изменений, которые превратили McLaren MCL60 в «ракету»
Эванс выиграл гонку ФЕ в Риме после большой аварии
Эванс выиграл гонку ФЕ в Риме после большой аварии Эванс выиграл гонку ФЕ в Риме после большой аварии
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.