Резервный пилот Red Bull заменит Хартли в Формуле Е

Формула Е завершит чемпионат 2019/20 годов шестью гонками в Берлине. Они пройдут в течение девяти дней на летном поле бывшего аэропорта «Темпельхоф», причем трасса будет меняться после каждых двух стартов.

Организаторы уже объявили, что планируют использовать прежнюю конфигурацию для движения в обоих направлениях, а также разработали новую, более медленную.

Тем временем команда Dragon, которую недавно покинул Брендон Хартли, сделавший выбор в пользу уик-энда WEC, нашла ему замену. За этот коллектив в немецкой столице выступит резервный пилот Red Bull и AlphaTauri Сержиу Сетте Камара.

Бразилец, у которого в этом сезоне нет собственной гоночной программы, зимой принимал участие в молодежных тестах электроформулы в Марракеше. Гонки в Берлине пройдут с 5 по 13 августа.