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Формула E / Берлин / Новость

Резервный пилот Red Bull заменит Хартли в Формуле Е

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Резервный пилот Red Bull заменит Хартли в Формуле Е
Автор:
22 июл. 2020 г., 09:00

Команда Dragon объявила, что финальные гонки сезона в ее составе проведет Сержиу Сетте Камара

Формула Е завершит чемпионат 2019/20 годов шестью гонками в Берлине. Они пройдут в течение девяти дней на летном поле бывшего аэропорта «Темпельхоф», причем трасса будет меняться после каждых двух стартов. 

Организаторы уже объявили, что планируют использовать прежнюю конфигурацию для движения в обоих направлениях, а также разработали новую, более медленную.

 

Тем временем команда Dragon, которую недавно покинул Брендон Хартли, сделавший выбор в пользу уик-энда WEC, нашла ему замену. За этот коллектив в немецкой столице выступит резервный пилот Red Bull и AlphaTauri Сержиу Сетте Камара. 

Бразилец, у которого в этом сезоне нет собственной гоночной программы, зимой принимал участие в молодежных тестах электроформулы в Марракеше. Гонки в Берлине пройдут с 5 по 13 августа.

Сержиу Сетте Камара, молодежные тесты, GEOX Dragon, Penske EV-4

Сержиу Сетте Камара, молодежные тесты, GEOX Dragon, Penske EV-4

Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Берлин
Местонахождение Берлин-Темпельхоф
Пилоты Брендон Хартли , Сержиу Сетте Камара
Команды Dragon Racing
Автор Джейми Кляйн

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