Резервный пилот Red Bull заменит Хартли в Формуле Е
Команда Dragon объявила, что финальные гонки сезона в ее составе проведет Сержиу Сетте Камара
Формула Е завершит чемпионат 2019/20 годов шестью гонками в Берлине. Они пройдут в течение девяти дней на летном поле бывшего аэропорта «Темпельхоф», причем трасса будет меняться после каждых двух стартов.
Организаторы уже объявили, что планируют использовать прежнюю конфигурацию для движения в обоих направлениях, а также разработали новую, более медленную.
Тем временем команда Dragon, которую недавно покинул Брендон Хартли, сделавший выбор в пользу уик-энда WEC, нашла ему замену. За этот коллектив в немецкой столице выступит резервный пилот Red Bull и AlphaTauri Сержиу Сетте Камара.
Бразилец, у которого в этом сезоне нет собственной гоночной программы, зимой принимал участие в молодежных тестах электроформулы в Марракеше. Гонки в Берлине пройдут с 5 по 13 августа.
Сержиу Сетте Камара, молодежные тесты, GEOX Dragon, Penske EV-4
Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Берлин
|Местонахождение
|Берлин-Темпельхоф
|Пилоты
|Брендон Хартли , Сержиу Сетте Камара
|Команды
|Dragon Racing
|Автор
|Джейми Кляйн