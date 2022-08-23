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Формула E Новость

Раст выступит за McLaren в новом сезоне Формулы Е

После ухода из Audi немецкий пилот получил возможность вернуться в электроформулу, где уже выступал в 2021-м

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Технический редактор, глобальная редакция
Раст выступит за McLaren в новом сезоне Формулы Е
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На следующий день после объявления о контракте Рене Раста с BMW стало известно, что в новом сезоне гонщик параллельно будет стартовать в Формуле Е за новую команду McLaren, которая займет в чемпионате мира место ушедшей Mercedes.

В активе 35-летнего спортсмена – два десятка стартов в электроформуле, он дважды поднимался на подиум и дважды показывал лучшее время круга. 

«Мы открываем новую страницу в истории команды, – сказал Ян Джеймс, который руководил проектом Mercedes в ФЕ, а с сентября продолжит работу уже в цветах McLaren. – И я очень рад, что мы договорились с Рене о совместных выступлениях.

Он многократно демонстрировал свое мастерство во всех гоночных сериях, где выходил на старт. Он не просто очень быстр, но и невероятно стабилен. Кроме того, у него уже есть опыт Формулы Е, что очень поможет как команде, так и ему самому». 

По слухам, напарником Раста станет Феликс Розенквист, который сейчас защищает цвета McLaren в серии IndyCar, однако делает это не слишком убедительно. 

Новый сезон ФЕ на машинах третьего поколения стартует в январе в Мексике. 

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