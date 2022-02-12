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Формула E / Мехико Отчет о гонке

Porsche впервые победила в Формуле Е. И это сразу дубль!

Лучшим стал Паскаль Верляйн

Porsche впервые победила в Формуле Е. И это сразу дубль!
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Паскаль Верляйн впервые выиграл гонку Формулы Е, финишировав первым в Мексике. Он также принес первую победу команде Porsche. В 2019 году тут же он упустил победу, так как за несколько метров до финиша у него села батарея. На этот раз на финише у Верляйна запас энергии равнялся 0,0%, но он дотянул до клетчатого флага.

Вторым, с минимальным отставанием, финишировал напарник Верляйна Андре Лоттерер. То есть для Porsche это не просто первая победа, но и первый дубль!

В целом финал гонки превратился в игру "сэкономь киловатт-часы". На последнем круге энергия закончилась у Митча Эванса из Jaguar, а лидерам хватило электричества едва-едва.

Квалификацию выиграл Паскаль Верляйн на Porsche, его напарник Андре Лоттерер стал третьим, но между ними вклинился Эдоардо Мортара. Пилот Venturi стартовал лучше, но не смог сразу опередить лидера.

Спустя несколько кругов лидеры активировали режим атаки. При этом Мортара оказался существенно быстрее конкурентов и опередил Верляйна, вышел в лидеры и  вскоре оторвался на три секунды. 

Во второй половине гонки стало, однако, ясно, что Мортара не сберег энергию в батареи. В режиме экономии, он пропустил Верляйна вперед, а также и его напарника по Porsche Андре Лоттерера. Затем Мортара уступил и гонщикам DS Techeetah.

В итоге Мортара остался лишь пятым, позади пилотов Porsche и DS. При этом он сохранил лидерство в чемпионате. Действующий чемпион Ник де Врис воспользовался проблемами соперников с зарядом и, хотя провел в целом неубедительную гонку, на финише смог стать шестым.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 47'20.404  
2 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 47'20.706 0.302
3 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 47'29.455 9.051
4 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 47'30.379 9.975
5 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 47'38.760 18.356
6 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 47'39.424 19.020
7 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 47'40.636 20.232
8 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 47'42.929 22.525
9 Switzerland Себастьен Буэми Japan Nissan e.dams 47'43.798 23.394
10 Germany Максимилиан Гюнтер Japan Nissan e.dams 47'46.901 26.497
11 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 47'47.233 26.829
12 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 47'47.490 27.086
13 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 47'49.198 28.794
14 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 47'53.382 32.978
15 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 47'56.081 35.677
16 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 47'56.451 36.047
17 United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 47'56.799 36.395
18 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 48'05.011 44.607
19 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 48'22.862 1'02.458
20 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 48'41.810 1'21.406
21 Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing 26'38.045 19 Laps
22 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 1'22.334 39 Laps
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