Porsche впервые победила в Формуле Е. И это сразу дубль!

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Паскаль Верляйн впервые выиграл гонку Формулы Е, финишировав первым в Мексике. Он также принес первую победу команде Porsche. В 2019 году тут же он упустил победу, так как за несколько метров до финиша у него села батарея. На этот раз на финише у Верляйна запас энергии равнялся 0,0%, но он дотянул до клетчатого флага.

Вторым, с минимальным отставанием, финишировал напарник Верляйна Андре Лоттерер. То есть для Porsche это не просто первая победа, но и первый дубль!

В целом финал гонки превратился в игру "сэкономь киловатт-часы". На последнем круге энергия закончилась у Митча Эванса из Jaguar, а лидерам хватило электричества едва-едва.

Квалификацию выиграл Паскаль Верляйн на Porsche, его напарник Андре Лоттерер стал третьим, но между ними вклинился Эдоардо Мортара. Пилот Venturi стартовал лучше, но не смог сразу опередить лидера.

Спустя несколько кругов лидеры активировали режим атаки. При этом Мортара оказался существенно быстрее конкурентов и опередил Верляйна, вышел в лидеры и вскоре оторвался на три секунды.

Во второй половине гонки стало, однако, ясно, что Мортара не сберег энергию в батареи. В режиме экономии, он пропустил Верляйна вперед, а также и его напарника по Porsche Андре Лоттерера. Затем Мортара уступил и гонщикам DS Techeetah.

В итоге Мортара остался лишь пятым, позади пилотов Porsche и DS. При этом он сохранил лидерство в чемпионате. Действующий чемпион Ник де Врис воспользовался проблемами соперников с зарядом и, хотя провел в целом неубедительную гонку, на финише смог стать шестым.