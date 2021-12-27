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Porsche предложила Формуле Е компромисс по батареям

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Немецкий автопроизводитель предлагает разрешить командам самостоятельно изготавливать батареи, но стандартизировать аккумуляторы

Porsche предложила Формуле Е компромисс по батареям

В современной Формуле Е команды могут самостоятельно изготавливать электромоторы, трансмиссию и заднюю подвеску, но все остальные элементы электрических машин стандартизированы.

В частности, стандартными являются тяговые батареи. Сейчас их поставляет McLaren Aplied, а с переходом на болиды третьего поколения, которые будут представлены в новом году, поставщиком станет Williams Advanced Engineering.

Важно пояснить, что под батареей понимается большой блок из множества маленьких базовых элементов питания – аккумуляторов. То, как эти аккумуляторы собраны в батарею, влияет на пиковую мощность выделяемой электроэнергии, а также на скорость зарядки и ряд других параметров.

Это становится вдвойне актуальным, учитывая, что в третьем поколении болидов Формулы Е планируется внедрить возможность быстрой подзарядки на пит-стопах: чем совершеннее батарея, тем более высокую мощность (и скорость) зарядки она поддерживает.

И в Porsche теперь предлагают разрешить командам разрабатывать и производить батареи самостоятельно, но при условии использования для этого стандартных аккумуляторов.

«Из соображений экономии бюджетов команд, руководство чемпионата не позволяет самостоятельно делать батареи, и мы должны принять это, – заявил глава гоночных проектов Porsche Томас Лауденбах. – Но в будущем блоки аккумуляторов можно было бы делать разными, это уже обсуждается. Пусть даже конструкции батарей и будут строго регламентированы.

С другой стороны полная свобода также невозможна, так как заводские команды в партнерстве с крупными автопроизводителями тогда получат преимущество, и это просто уничтожит небольшие частные команды.

Поэтому было бы неплохо стандартизировать базовые элементы питания, но позволить командам самостоятельно создавать на их основе батареи».

Porsche уже несколько лет является крупным акционером хорватской компании Rimac. Последняя является мировым лидером в сегменте спортивных электромобилей. Помимо постройки собственных машин, Rimac создавала как раз батареи для гибридных составляющих силовых установок спорткаров Aston Martin и Koenigsegg.

Дополнительная информация: Мэтт Кью

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