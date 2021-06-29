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Формула E / Пуэбла I Новости

Porsche передумала оспаривать дисквалификацию Верляйна в ФЕ

Автор:
, Репортер, Индия

Немецкая команда отозвала апелляцию и не будет пробовать вернуть своему гонщику победу на трассе в Пуэбле

Porsche передумала оспаривать дисквалификацию Верляйна в ФЕ

Недавний этап Форулы Е, прошедший в Мексике, внобь не обошелся без скандала: в субботней гонке Паскаль Верляйн стартовал с поула и уверенно опередил соперников – но был лишен победы из-за административной ошибки: команда Porsche забыла внести в базу данных его коплект шин.

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После этого в Porsche подали апелляцию на решение судей – но в понедельник поздно вечером стало известно, что решено было отозвать ее. Из заявления, выпущенного в этой связи, можно сделать вывод, что немецкая компания намекает организаторам чепионата на возможность прекращения программы в ФЕ в случае сохранения нынешней политики судейства.

«Мы сохраняем полную убежденность, что наказание несоразмерно проступку, – сказано в докуенте. – Нам по-прежнеу очень больно из-за потери первой победы в Формуле Е.

В то же время команда продолжает работу, мы делаем выводы из своих ошибок и постоянно становимся лучше. И ожидаем того же от FIA и Формулы Е.

Для Porsche важно понять потенциал чепионата на будущее и поддерживать Формулу Е ради организации интересных гонок для болельщиков. Не в наших интересах устраивать противостояние и тем самым вредить Формуле Е».

После потери победы в первой гонке в Пуэбле Верляйн был вновь наказан по итогам второй – на этот раз за неполное использование системы «фанбуст».

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