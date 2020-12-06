Porsche останется в Формуле Е

Всего неделю назад казалось, что будущее Формулы Е безоблачно – первенство Алехандро Агага получило статус чемпионата мира, а за последние годы его участниками стали ведущие мировые производители.

Однако с разницей всего в пару дней компании Audi и BMW объявили, что покинут ФЕ по окончании сезона-21.

Вскоре после этого Тото Вольф рассказал, что у Mercedes нет таких планов, а в субботу приверженность электроформуле подтвердили и в Porsche.

Вице-президент Porsche Motorsport Фриц Энцингер отметил: «Мы рады заявить, что продолжим выступать в Формуле Е.

Porsche убеждена в уникальности концепции и выдающихся возможностях усилить позиции электромобилей и достичь новой аудитории. Формула Е – этап развития и расширения наших возможностей в области электрических силовых установок путем переноса их с гоночных трасс на серийную продукцию».

Он добавил: «Мы согласны с Mercedes в том, что нынешнюю ситуацию нужно использовать для того, чтобы все обдумать и понять, как сделать этот молодой чемпионат сильнее в ближайшем будущем».

Porsche пришла в Формулу Е позже главных соперников, дав старт заводской программы только с сезона 2019/20 и завоевав по его итогам восьмое место благодаря паре подиумов Андре Лоттерера. С нового года напарником немца станет Паскаль Верляйн.

Сейчас немецкий концерн также изучает возможность выступлений в новой категории марафонских гонок LMDh.

Новый сезон Формулы Е стартует в середине января в Чили.