Porsche объявила состав в Формуле Е на 2022 год

Команда Porsche в Формуле Е решила не менять состав на следующий год. За коллектив продолжат выступать немецкие гонщики Паскаль Верляйн и Андре Лоттерер.

Бывший пилот Формулы 1 Верляйн выступает за Porsche с 2021 года. Его лучшим результатом стало третье место во второй гонке в Риме. В чемпионате он идет 11-м. Прежде немец два года выступал за Mahindra и не поднимался с ней выше 12-й позиции по итогам сезона.

39-летний Лоттерер проводит четвертый сезон в ФЕ и второй в Porsche. Он был вторым во второй гонке в Валенсии в этом сезоне, но в чемпионате идет лишь 17-м, показывая худший результат в карьере.