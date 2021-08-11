Porsche объявила состав в Формуле Е на 2022 год
Автор: Мэтт Кью
Не самые сильные выступления гонщиков не смутили команду
Команда Porsche в Формуле Е решила не менять состав на следующий год. За коллектив продолжат выступать немецкие гонщики Паскаль Верляйн и Андре Лоттерер.
Бывший пилот Формулы 1 Верляйн выступает за Porsche с 2021 года. Его лучшим результатом стало третье место во второй гонке в Риме. В чемпионате он идет 11-м. Прежде немец два года выступал за Mahindra и не поднимался с ней выше 12-й позиции по итогам сезона.
39-летний Лоттерер проводит четвертый сезон в ФЕ и второй в Porsche. Он был вторым во второй гонке в Валенсии в этом сезоне, но в чемпионате идет лишь 17-м, показывая худший результат в карьере.
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Porsche объявила состав в Формуле Е на 2022 год
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