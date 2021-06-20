Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Дисквалификация Верляйна подарила Audi дубль в Формуле Е
Формула E / Пуэбла I Новости

Porsche объяснила ошибку, стоившую Верляйну победы в ФЕ

Автор:

Немецкий пилот уверенно финишировал первым в субботней гонке в Пуэбле – но был дисквалифицирован. В его команде рассказали, как так вышло

Porsche объяснила ошибку, стоившую Верляйну победы в ФЕ

Паскаль Верляйн стартовал в Мексике с поула и лидировал на протяжении большей части дистанции. Он не оставил никому из соперников шансов побороться за победу и финишировал с перевесом в 3,6 секунды над преследователями.

Однако сразу после завершения гонки судьи объявили о дисквалификации пилота Porsche. Позже из протоколов также были вычеркнуты гонщики Nissan eDAMS Себастьен Буэми, Оливер Роуленд и напарник Паскаля Андре Лоттерер. Во всех случаях причиной стал тот факт, что команды не указали в электронном техническом паспорте машины комплект шин, который будет использоваться в гонке. 

В бюллетене FIA говорится, что «это не позволило поставщику шин Michelin обеспечить необходимый контроль за давлением».

Глава программы Porsche в Формуле Е Амьель Линдси рассказал Motorsport.com о деталях случившегося: «К сожалению, небольшая административная ошибка стоила нам двойной дисквалификации.

Это просто недосмотр, никакого злого умысла не было. Очень обидно, хотя, конечно, правила – это правила.

Дело в том, что мы использовали один и тот же комплект шин в квалификации и гонке. Но забыли обновить эту информацию в электронной системе. Сама эта система. содержащая электронный паспорт автомобиля – отдельная тема, которую мы намерены обсудить. Мы не единственные, кому приходится бороться с ней. Все это можно сделать намного проще».

Лиднси добавил, что в этот раз судьи слишком поздно сообщили команде о допущенной ошибке, хотя технически можно было обойтись меньшим наказанием. 

В правилах серии сказано, что за 10 минут до стартового сигнала технические инспекторы проводят сверку шин, фактически установленных на автомобили, с заявленными в базе. Тогда-то и можно было попытаться частично исправить ситуацию и отделаться менее строгим наказанием.

Однако в Пуэбле команде сообщили обо всем только после начала гонки. Поначалу сохранялась возможность 5-секундного штрафа, добавленного к итоговому результату – именно поэтому Верляйн по просьбе своего гоночного инженера так старался создать отрыв от преследователей. 

Но эти усилия оказались тщетными.

«Прежде всего, они не смогли установить нашу ошибку до старта, – объяснил Линдси. – Обычно FIA делает это еще до гонки, но не в этот раз.

Они сами не увидели проблему на решетке, а идентифицировали ее уже после, и лишь затем сообщили нам. 

Они увидели в базе, что нет базового значения давления, и вышли с нами на связь. Но по ходу гонки это уже не могло ничего изменить».

Паскаль Верляйн проводит в Формуле Е третий сезон и пока не одержал ни одной победы. Два года назад – также в Мексике, но на трассе имени братьев Родригес – он лидировал перед самым финишем, но из-за нехватки энергии пропустил под клетчатым флагом Лукаса ди Грасси.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Дисквалификация Верляйна подарила Audi дубль в Формуле Е

Предыдущая новость

Дисквалификация Верляйна подарила Audi дубль в Формуле Е
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Росберг нашел причину внезапного ускорения Боттаса. Это шасси Хэмилтона

1дн
2
Формула 1

Марко: Упрямого Цуноду надо усмирить

47мин
3
MotoGP

Маркес триумфально вернулся на вершину подиума MotoGP в Германии

18мин
4
Формула 1

Маси попросил прощения у пилотов накануне Гран При Франции

5
Формула 1

Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов

Самое важное:
Porsche объяснила ошибку, стоившую Верляйну победы в ФЕ
Формула E

Porsche объяснила ошибку, стоившую Верляйну победы в ФЕ

Дисквалификация Верляйна подарила Audi дубль в Формуле Е
Формула E

Дисквалификация Верляйна подарила Audi дубль в Формуле Е

14ч
Верляйн принес Porsche первый поул в сезоне Формулы Е
Формула E

Верляйн принес Porsche первый поул в сезоне Формулы Е

18ч
Формула Е согласовала новые даты этапа в Корее
Формула E

Формула Е согласовала новые даты этапа в Корее

19 июн. 2021 г.
Формула Е показала конфигурацию новой мексиканской трассы
Формула E

Формула Е показала конфигурацию новой мексиканской трассы

14 июн. 2021 г.
Последние видео
Porsche в Формуле Е: сражение продолжается 00:35
Формула E
25 февр. 2021 г.

Porsche в Формуле Е: сражение продолжается

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е 00:54
Формула E
15 авг. 2020 г.

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге 01:37
Формула E
25 апр. 2020 г.

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео 01:05
Формула E
25 апр. 2020 г.

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум 00:15
Формула E
19 апр. 2020 г.

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум

Больше от
Мэтт Кью
Формула Е показала конфигурацию новой мексиканской трассы Пуэбла I
Формула E

Формула Е показала конфигурацию новой мексиканской трассы

Серия Extreme E отменила два финальных этапа
Extreme E

Серия Extreme E отменила два финальных этапа

Хэмилтон пригласил нового менеджера
Формула 1

Хэмилтон пригласил нового менеджера

Паскаль Верляйн Больше от
Паскаль Верляйн
Команда Porsche выгнала Джани ради Верляйна
Формула E

Команда Porsche выгнала Джани ради Верляйна

Верляйн ушел из Mahindra. Говорят, ради Porsche
Формула E

Верляйн ушел из Mahindra. Говорят, ради Porsche

Авария на старте финальной гонки сделала Вандорна чемпионом виртуальной Формулы Е
eSports

Авария на старте финальной гонки сделала Вандорна чемпионом виртуальной Формулы Е

Porsche Team Больше от
Porsche Team
Porsche сделает Penske заводской командой в гонках на выносливость
WEC

Porsche сделает Penske заводской командой в гонках на выносливость

Глава Porsche: Нас позвали в Ф1, мы изучаем этот вопрос
Формула 1

Глава Porsche: Нас позвали в Ф1, мы изучаем этот вопрос

Porsche останется в Формуле Е
Формула E

Porsche останется в Формуле Е

Самое читаемое Сегодня

Росберг нашел причину внезапного ускорения Боттаса. Это шасси Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Росберг нашел причину внезапного ускорения Боттаса. Это шасси Хэмилтона

Марко: Упрямого Цуноду надо усмирить
Формула 1 Формула 1

Марко: Упрямого Цуноду надо усмирить

Маркес триумфально вернулся на вершину подиума MotoGP в Германии
MotoGP MotoGP

Маркес триумфально вернулся на вершину подиума MotoGP в Германии

Маси попросил прощения у пилотов накануне Гран При Франции
Формула 1 Формула 1

Маси попросил прощения у пилотов накануне Гран При Франции

Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов
Формула 1 Формула 1

Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов

Хэмилтон: Плохое шасси Боттаса – миф. Я это доказал
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Плохое шасси Боттаса – миф. Я это доказал

Вольф о том, что не уволит Боттаса до зимы: Я пошутил
Формула 1 Формула 1

Вольф о том, что не уволит Боттаса до зимы: Я пошутил

Гран При Франции: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1

Гран При Франции: стартовая решетка

Самое важное:

Porsche объяснила ошибку, стоившую Верляйну победы в ФЕ
Формула E Формула E

Porsche объяснила ошибку, стоившую Верляйну победы в ФЕ

Дисквалификация Верляйна подарила Audi дубль в Формуле Е
Формула E Формула E

Дисквалификация Верляйна подарила Audi дубль в Формуле Е

Верляйн принес Porsche первый поул в сезоне Формулы Е
Формула E Формула E

Верляйн принес Porsche первый поул в сезоне Формулы Е

Формула Е согласовала новые даты этапа в Корее
Формула E Формула E

Формула Е согласовала новые даты этапа в Корее

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.