Porsche объяснила ошибку, стоившую Верляйну победы в ФЕ

Паскаль Верляйн стартовал в Мексике с поула и лидировал на протяжении большей части дистанции. Он не оставил никому из соперников шансов побороться за победу и финишировал с перевесом в 3,6 секунды над преследователями.

Однако сразу после завершения гонки судьи объявили о дисквалификации пилота Porsche. Позже из протоколов также были вычеркнуты гонщики Nissan eDAMS Себастьен Буэми, Оливер Роуленд и напарник Паскаля Андре Лоттерер. Во всех случаях причиной стал тот факт, что команды не указали в электронном техническом паспорте машины комплект шин, который будет использоваться в гонке.

В бюллетене FIA говорится, что «это не позволило поставщику шин Michelin обеспечить необходимый контроль за давлением».

Глава программы Porsche в Формуле Е Амьель Линдси рассказал Motorsport.com о деталях случившегося: «К сожалению, небольшая административная ошибка стоила нам двойной дисквалификации.

Это просто недосмотр, никакого злого умысла не было. Очень обидно, хотя, конечно, правила – это правила.

Дело в том, что мы использовали один и тот же комплект шин в квалификации и гонке. Но забыли обновить эту информацию в электронной системе. Сама эта система. содержащая электронный паспорт автомобиля – отдельная тема, которую мы намерены обсудить. Мы не единственные, кому приходится бороться с ней. Все это можно сделать намного проще».

Лиднси добавил, что в этот раз судьи слишком поздно сообщили команде о допущенной ошибке, хотя технически можно было обойтись меньшим наказанием.

В правилах серии сказано, что за 10 минут до стартового сигнала технические инспекторы проводят сверку шин, фактически установленных на автомобили, с заявленными в базе. Тогда-то и можно было попытаться частично исправить ситуацию и отделаться менее строгим наказанием.

Однако в Пуэбле команде сообщили обо всем только после начала гонки. Поначалу сохранялась возможность 5-секундного штрафа, добавленного к итоговому результату – именно поэтому Верляйн по просьбе своего гоночного инженера так старался создать отрыв от преследователей.

Но эти усилия оказались тщетными.

«Прежде всего, они не смогли установить нашу ошибку до старта, – объяснил Линдси. – Обычно FIA делает это еще до гонки, но не в этот раз.

Они сами не увидели проблему на решетке, а идентифицировали ее уже после, и лишь затем сообщили нам.

Они увидели в базе, что нет базового значения давления, и вышли с нами на связь. Но по ходу гонки это уже не могло ничего изменить».

Паскаль Верляйн проводит в Формуле Е третий сезон и пока не одержал ни одной победы. Два года назад – также в Мексике, но на трассе имени братьев Родригес – он лидировал перед самым финишем, но из-за нехватки энергии пропустил под клетчатым флагом Лукаса ди Грасси.

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