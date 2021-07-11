Победа в Нью-Йорке сделала Берда на Jaguar лидером Формулы Е

Сэм Берд, выступающий в составе заводской команды Jaguar, одержал победу в воскресной гонке Формулы Е в рамках уик-энда, который прошел на городской трассе в Нью-Йорке.

Утром в воскресенье британец выиграл квалификацию, а днем достаточно уверенно довел дело до победы. На протяжении большей части дистанции эту уверенность обеспечивал напарник Берда – Митч Эванс стартовал со 2-й позиции и сохранял ее на протяжении почти всей дистанции. Однако буквально за пару минут до финиша новозеландец допустил контакт с отбойником – после чего на поврежденной машине смог финишировать только 13-м. На подиум поднялись Ник Кэссиди из Virgin (для которого этот подиум стал вторым за два гоночных уик-энда) и действующий чемпион Антониу Феликс да Кошта из DS Techeetah.

Победа вывела Сэма Берда в лидеры общего зачета – хотя перед стартом заезда британец находился в турнирной таблице только на 9-й строчке. Пилот Jaguar на 5 очков опережает ближайших преследователей, которыми являются да Кошта и Робин Фрейнс из Virgin (которая возглавила командный зачет, на 2 балла опередив DS Techhetah).

Главным неудачником воскресенья стал Жан-Эрик Вернь: двукратный чемпион серии сначала не принял участия в квалификации из-за проблем с электрикой, а потом остался на стартовой решетке в момент начала гонки и так и не смог вступить в борьбу. Если же говорить об уик-энде в целом, то обратили на себя внимание проблемы у пилотов Mercedes. За две гонки попасть в первую десятку удалось только Норману Нато из команды-клиента Venturi – в то время как гонщики заводского коллектива не смогли подняться в финишных протоколах выше 12-й позиции.

Необычным героем заезда стал элемент колесной арки одного из болидов. Деталь отвалилась от машины в самом начале гонки – и, так как дирекция гонки не спешила что-то предпринимать в связи с этим, пролежала в повороте поблизости от идеальной траектории до самого финиша.