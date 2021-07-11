Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Jaguar доминировала в квалификации 2 гонки Формулы Е в Нью-Йорке
Формула E / Ньюй-Йорк II Отчет о гонке

Победа в Нью-Йорке сделала Берда на Jaguar лидером Формулы Е

Автор:
, главный редактор

Британская команда имела более чем реальные шансы на первый дубль в электрическом чемпионате, но один из ее пилотов допустил обидную ошибку за пару минут до финиша

Победа в Нью-Йорке сделала Берда на Jaguar лидером Формулы Е

Сэм Берд, выступающий в составе заводской команды Jaguar, одержал победу в воскресной гонке Формулы Е в рамках уик-энда, который прошел на городской трассе в Нью-Йорке.

Утром в воскресенье британец выиграл квалификацию, а днем достаточно уверенно довел дело до победы. На протяжении большей части дистанции эту уверенность обеспечивал напарник Берда – Митч Эванс стартовал со 2-й позиции и сохранял ее на протяжении почти всей дистанции. Однако буквально за пару минут до финиша новозеландец допустил контакт с отбойником – после чего на поврежденной машине смог финишировать только 13-м. На подиум поднялись Ник Кэссиди из Virgin (для которого этот подиум стал вторым за два гоночных уик-энда) и действующий чемпион Антониу Феликс да Кошта из DS Techeetah.

Победа вывела Сэма Берда в лидеры общего зачета – хотя перед стартом заезда британец находился в турнирной таблице только на 9-й строчке. Пилот Jaguar на 5 очков опережает ближайших преследователей, которыми являются да Кошта и Робин Фрейнс из Virgin (которая возглавила командный зачет, на 2 балла опередив DS Techhetah).

Главным неудачником воскресенья стал Жан-Эрик Вернь: двукратный чемпион серии сначала не принял участия в квалификации из-за проблем с электрикой, а потом остался на стартовой решетке в момент начала гонки и так и не смог вступить в борьбу. Если же говорить об уик-энде в целом, то обратили на себя внимание проблемы у пилотов Mercedes. За две гонки попасть в первую десятку удалось только Норману Нато из команды-клиента Venturi – в то время как гонщики заводского коллектива не смогли подняться в финишных протоколах выше 12-й позиции. 

Необычным героем заезда стал элемент колесной арки одного из болидов. Деталь отвалилась от машины в самом начале гонки – и, так как дирекция гонки не спешила что-то предпринимать в связи с этим, пролежала в повороте поблизости от идеальной траектории до самого финиша. 

Читайте также:

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing     25
2 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 4.167 4.167 18
3 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 4.840 0.673 15
4 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 7.154 2.314 12
5 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 7.762 0.608 10
6 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 16.286 8.524 8
7 France Норман Нато Monaco Venturi 24.983 8.697 6
8 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 25.084 0.101 4
9 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 25.405 0.321 2
10 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 26.009 0.604 1
11 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 26.341 0.332  
12 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 30.781 4.440  
13 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 30.957 0.176  
14 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 31.970 1.013  
15 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 32.985 1.015  
16 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 35.692 2.707  
17 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 35.924 0.232  
18 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 36.339 0.415  
19 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 51.384 15.045  
20 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 59.694 8.310  
21 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 1'05.327 5.633  
22 Sweden Джоэль Эрикссон United States Dragon Racing 1'07.701 2.374  
  United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 8 Laps 8 Laps  
  France Жан-Эрик Вернь China Techeetah      
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Jaguar доминировала в квалификации 2 гонки Формулы Е в Нью-Йорке

Предыдущая новость

Jaguar доминировала в квалификации 2 гонки Формулы Е в Нью-Йорке
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона

2 дн
2
Формула 1

Перес – лучший напарник Ферстаппена? Ответ Макса

2 дн
3
Формула 1

Хэмилтон: Спринт будет «паровозиком»

2 дн
4
Формула 1

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления

2 дн
5
Формула 1

FIA предостерегла команды Ф1: охранники – это не механики

4 дн
Самое важное:
Победа в Нью-Йорке сделала Берда на Jaguar лидером Формулы Е
Формула E

Победа в Нью-Йорке сделала Берда на Jaguar лидером Формулы Е

54мин
Jaguar доминировала в квалификации 2 гонки Формулы Е в Нью-Йорке
Формула E

Jaguar доминировала в квалификации 2 гонки Формулы Е в Нью-Йорке

4 ч
Гюнтер на BMW выиграл первую гонку Формулы Е в Нью-Йорке
Формула E

Гюнтер на BMW выиграл первую гонку Формулы Е в Нью-Йорке

21 ч
Команда ФЕ оденет пилотов в комбезы, нарисованные фанатами
Формула E

Команда ФЕ оденет пилотов в комбезы, нарисованные фанатами

10 июл. 2021 г.
Новый календарь Формулы Е на 2022 год: с Канадой и ЮАР
Формула E

Новый календарь Формулы Е на 2022 год: с Канадой и ЮАР

9 июл. 2021 г.
Последние видео
Porsche в Формуле Е: сражение продолжается 00:35
Формула E
25 февр. 2021 г.

Porsche в Формуле Е: сражение продолжается

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е 00:54
Формула E
15 авг. 2020 г.

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге 01:37
Формула E
25 апр. 2020 г.

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео 01:05
Формула E
25 апр. 2020 г.

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум 00:15
Формула E
19 апр. 2020 г.

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Гюнтер на BMW выиграл первую гонку Формулы Е в Нью-Йорке Нью-Йорк I
Формула E

Гюнтер на BMW выиграл первую гонку Формулы Е в Нью-Йорке

Экс-инженер Mercedes вспомнил о невероятной памяти Хэмилтона
Формула 1

Экс-инженер Mercedes вспомнил о невероятной памяти Хэмилтона

Эксперт: В спринтах пилоты будут на поводке у инженеров Гран При Великобритании
Формула 1

Эксперт: В спринтах пилоты будут на поводке у инженеров

Сэм Берд Больше от
Сэм Берд
Команда Jaguar Формулы Е сменит пилота
Формула E

Команда Jaguar Формулы Е сменит пилота

Просвистеть на электрокарах между небоскребами Гонконга. Такое возможно только в Формуле Е
eSports

Просвистеть на электрокарах между небоскребами Гонконга. Такое возможно только в Формуле Е

Берд и Эванс поспорили о причинах аварии в Эр-Рияде Эд-Диръия II
Формула E

Берд и Эванс поспорили о причинах аварии в Эр-Рияде

Jaguar Racing Больше от
Jaguar Racing
Авария Линна с полетом и переворотом: видео Эд-Диръия
Формула E

Авария Линна с полетом и переворотом: видео

22 заместителя. Как Вильнёв, Феттель и еще 20 пилотов Формулы 1 сторожили кокпиты для других
Формула 1

22 заместителя. Как Вильнёв, Феттель и еще 20 пилотов Формулы 1 сторожили кокпиты для других

Еще один гонщик отказался от Формулы Е ради WEC Берлин
Формула E

Еще один гонщик отказался от Формулы Е ради WEC

Самое читаемое Сегодня

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона
Формула 1 Формула 1

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона

Перес – лучший напарник Ферстаппена? Ответ Макса
Формула 1 Формула 1

Перес – лучший напарник Ферстаппена? Ответ Макса

Хэмилтон: Спринт будет «паровозиком»
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Спринт будет «паровозиком»

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления
Формула 1 Формула 1

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления

FIA предостерегла команды Ф1: охранники – это не механики
Формула 1 Формула 1

FIA предостерегла команды Ф1: охранники – это не механики

Бинотто пугает Формулу 1 множеством сходов в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

Бинотто пугает Формулу 1 множеством сходов в Сильверстоуне

Слухи: судьба гонки Формулы 1 в Японии зависит от Honda
Формула 1 Формула 1

Слухи: судьба гонки Формулы 1 в Японии зависит от Honda

Вассер о Шумахере в Alfa Romeo: Экклстоун знает больше меня
Формула 1 Формула 1

Вассер о Шумахере в Alfa Romeo: Экклстоун знает больше меня

Самое важное:

Победа в Нью-Йорке сделала Берда на Jaguar лидером Формулы Е
Формула E Формула E

Победа в Нью-Йорке сделала Берда на Jaguar лидером Формулы Е

Jaguar доминировала в квалификации 2 гонки Формулы Е в Нью-Йорке
Формула E Формула E

Jaguar доминировала в квалификации 2 гонки Формулы Е в Нью-Йорке

Гюнтер на BMW выиграл первую гонку Формулы Е в Нью-Йорке
Формула E Формула E

Гюнтер на BMW выиграл первую гонку Формулы Е в Нью-Йорке

Команда ФЕ оденет пилотов в комбезы, нарисованные фанатами
Формула E Формула E

Команда ФЕ оденет пилотов в комбезы, нарисованные фанатами

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.