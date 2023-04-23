Пилоты Jaguar сделали дубль в берлинской гонке ФЕ
В богатом на события субботнем заезде в бывшем аэропорту Темпельхоф сильнейшим стал Митч Эванс, опередивший своего партнера по команде Сэма Берда
За 40 кругов дистанции, как подсчитали организаторы, участники первой гонки шестого этапа ФЕ провели в общей сложности 190 обгонов – при этом немалая часть из них сопровождалась контактами.
Сильнейшим второй раз подряд стал Митч Эванс. Новозеландец стартовал девятым, но уже к середине гонки пробился в группу лидеров, а за четыре круга провел в первом повороте успешную атаку на занимавшего первую позицию Себастьена Буэми.
Себастьен Буэми, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Швейцарский гонщик до сих пор остается рекордсменом электроформулы, однако в последний раз поднимался на вершину подиума еще в 2019 году. В этот раз долгое время казалось, что ему удастся прервать эту полову, но в итоге пилот Envision не поднялся даже на подиум – по ходу последнего круга он пропустил сначала Сэма Берда, а затем, в финальном повороте, и Макси Гюнтера из Maserati, который до берлинского этапа вообще не заработал ни одного очка.
Напарник Буэми Ник Кэссиди вынужден был провести пит-стоп для замены проколотой шины, но два выезда автомобиля безопасности позволили ему не только догнать соперников, но и прорваться на пятое место.
Даниэль Тиктум, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9, после аварии
Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
Первая нейтрализация понадобилась после жесткого столкновения первого лидера гонки Даниэля Тиктума с действующим чемпионом мира Стоффелем Вандорном
Во второй раз машина безопасности потребовалась, когда из-за отказа тормозов улетел в барьер Джейк Деннис, попутно снеся переднее крыло Антониу Феликсу да Коште.
Лидер общего зачета Паскаль Верляйн стартовал в Берлине только 15-м, однако финишировал шестым, опередив Жана-Ээрика Верня всего на 0,08 секунды и остался во главе таблицы. Гонщику Porsche помог пятисекундный штраф его бывшего напарника Андре Лоттерера, которого наказали за столкновение – на трассе именно немецкий ветеран стал шестым, однако в протоколе оказался на восьмой строчке.
В воскресенье участники ФЕ проведут еще одну гонку в Темпельхофе.
Результаты субботней гонки Формулы Е в Берлине (40 кругов)
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