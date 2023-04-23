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Формула E / Берлин I Отчет о гонке

Пилоты Jaguar сделали дубль в берлинской гонке ФЕ

В богатом на события субботнем заезде в бывшем аэропорту Темпельхоф сильнейшим стал Митч Эванс, опередивший своего партнера по команде Сэма Берда

Штефан Макли
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Пилоты Jaguar сделали дубль в берлинской гонке ФЕ

За 40 кругов дистанции, как подсчитали организаторы, участники первой гонки шестого этапа ФЕ провели в общей сложности 190 обгонов – при этом немалая часть из них сопровождалась контактами.

Сильнейшим второй раз подряд стал Митч Эванс. Новозеландец стартовал девятым, но уже к середине гонки пробился в группу лидеров, а за четыре круга провел в первом повороте успешную атаку на занимавшего первую позицию Себастьена Буэми. 

Себастьен Буэми, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Себастьен Буэми, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Швейцарский гонщик до сих пор остается рекордсменом электроформулы, однако в последний раз поднимался на вершину подиума еще в 2019 году. В этот раз долгое время казалось, что ему удастся прервать эту полову, но в итоге пилот Envision не поднялся даже на подиум – по ходу последнего круга он пропустил сначала Сэма Берда, а затем, в финальном повороте, и Макси Гюнтера из Maserati, который до берлинского этапа вообще не заработал ни одного очка.  

Напарник Буэми Ник Кэссиди вынужден был провести пит-стоп для замены проколотой шины, но два выезда автомобиля безопасности позволили ему не только догнать соперников, но и прорваться на пятое место. 

Даниэль Тиктум, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9, после аварии

Даниэль Тиктум, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9, после аварии

Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Первая нейтрализация понадобилась после жесткого столкновения первого лидера гонки Даниэля Тиктума с действующим чемпионом мира Стоффелем Вандорном

Во второй раз машина безопасности потребовалась, когда из-за отказа тормозов улетел в барьер Джейк Деннис, попутно снеся переднее крыло Антониу Феликсу да Коште. 

Лидер общего зачета Паскаль Верляйн стартовал в Берлине только 15-м, однако финишировал шестым, опередив Жана-Ээрика Верня всего на 0,08 секунды и остался во главе таблицы. Гонщику Porsche помог пятисекундный штраф его бывшего напарника Андре Лоттерера, которого наказали за столкновение – на трассе именно немецкий ветеран стал шестым, однако в протоколе оказался на восьмой строчке. 

В воскресенье участники ФЕ проведут еще одну гонку в Темпельхофе.

Результаты субботней гонки Формулы Е в Берлине (40 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 55'10.391  
2 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 55'12.241 1.850
3 Germany Максимилиан Гюнтер Monaco Maserati Racing 55'13.129 2.738
4 Switzerland Себастьен Буэми United Kingdom Virgin Racing 55'13.240 2.849
5 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 55'15.178 4.787
6 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 55'19.502 9.111
7 France Жан-Эрик Вернь United States Dragon Racing 55'19.582 9.191
8 Germany Андре Лоттерер United States Andretti Autosport 55'19.895 9.504
9 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Maserati Racing 55'20.550 10.159
10 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 55'20.699 10.308
11 Brazil Лукас ди Грасси India Mahindra Racing 55'29.840 19.449
12 France Саша Фенестраз Japan Nissan e.dams 55'31.940 21.549
13 France Норман Нато Japan Nissan e.dams 55'34.952 24.561
14 Netherlands Робин Фрейнс Germany Audi Sport Team Abt 55'36.018 25.627
15 Switzerland Нико Мюллер Germany Audi Sport Team Abt 55'37.971 27.580
16 Brazil Сержиу Сетте Камара United Kingdom NIO Formula E Team 55'45.238 34.847
17 Germany Рене Раст United Kingdom McLaren 56'00.591 1 Lap
18 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 56'18.983 5 Laps
  Portugal Антониу Феликс да Кошта Germany Porsche Team 40'27.369 13 Laps
  United Kingdom Джейк Хьюз United Kingdom McLaren 24'27.579 24 Laps
  Belgium Стоффель Вандорн United States Dragon Racing 24'27.012 24 Laps
  United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 24'26.653 24 Laps
Полные результаты

 

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