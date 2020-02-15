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Пилотам Mahindra грозят жесткие штрафы накануне этапа в Мексике

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Пилотам Mahindra грозят жесткие штрафы накануне этапа в Мексике
Автор:
, Редактор
15 февр. 2020 г., 14:08

Паскаль Верляйн и Жером Д'Амброзио стартуют с последнего места и получат дополнительные штрафы во время гонки

Гонщики команды Mahindra Формулы Е будут могут быть наказаны накануне этапа в Мексике, сообщает Motorsport Weekend. Судьи обнаружили на их машинах сорванные пломбы на коробках передач.

По правилам чемпионата, в течении сезона команды могут использовать до двух коробок передач на каждом болиде. И, судя по всему, Mahindra могла безнаказанно официально заменить узлы накануне старта четвертой гонки сезона.

Однако официальной замены не было, зато судьи обнаружили несанкционированные повреждения пломб. Согласно правилам, каждому из пилотов за это грозит потеря 40 мест на стартовой решетке при том, что в чемпионате стартует 24 машины.

Если Верляйн и Д'Амброзио квалифицируются выше 21-го места и потеряют менее 20 очков на старте, их по правилам ждет дополнительное наказание. Это могут быть штрафы в 5 или 10 секунд по ходу гонки, или проезд по пит-лейну.

Гонка в Мексике состоится сегодня, однако по московскому времени это будет уже первый час ночи воскресенья.

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Серия Формула E
Этап Мехико
Автор Сергей Иванов

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