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Пилот симулятора Red Bull может стать гонщиком BMW в Формуле Е

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Пилот симулятора Red Bull может стать гонщиком BMW в Формуле Е

Напарником Максимилиана Гюнтера может стать его бывший соперник по Формуле 3

Британец Джейк Деннис за последние недели стал главным претендентом на свободное место в составе выступающей в Формуле Е команды BMW i Andretti Racing. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает сайт The Race.

Ранее считалось, что баварская марка заполнит вакансию (образовавшуюся после ухода Александра Симса в Mahindra) одним из своих пилотов, выступающих в DTM. Выше всего расценивались шансы Филиппа Энга – но наряду с ним в тестах в этом году также участвовали Лукас Ауэр, Марко Виттманн и Шелдон ван дер Линде. Деннис также имеет опыт выступлений в DTM – но по ходу одного-единственного сезона управлял автомобилем марки Aston Martin.

В последние годы Деннис регулярно работает на симуляторе команды Red Bull – а два года назад британец управлял и реальным болидом «Быков» на тестах в Барселоне и Будапеште. В юности пилот выступал в младших формулах, где был соперником многих современных пилотов Ф1 – к примеру, став третьим в Евросерии Ф3 в 2015 году, он оказался в турнирной таблице между Антонио Джовинацци и Шарлем Леклером (следом сезон закончили Лэнс Стролл, Джордж Расселл, Алекс Элбон – и Максимилиан Гюнтер, партнера для которого и ищет сейчас BMW i Andretti Racing).

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E
Пилоты Джейк Деннис
Команды BMW i Andretti Motorsport

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