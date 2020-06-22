Пилот Формулы Е: Я помогаю молодежи, пока Хэмилтон жалуется

На фоне протестов, которые проходят в разных странах в рамках движения Black Lives Matter, Льюис Хэмилтон упрекнул Формулу 1 в невнимании к вопросам расового неравенства. Британец, в частности, назвал чемпионат мира «спортом, где доминируют белые» – и заявил, что чернокожим гонщикам пробиться в высшие категории автоспорта гораздо сложнее. Действующий чемпион мира также обратил внимание на заметное увеличение стоимости участия во всех гоночных категориях. Что часто закрывает путь в большие гонки для талантливых пилотов – а детям богатых родителей позволяет строить карьеру, даже заметно отставая по скорости от соперников.

Тем временем выступающий в чемпионате Формулы Е британец Оливер Роуленд, недавно ставший гостем подкаста Inside Electric, заявил, что вообще-то у Хэмилтона есть все возможности исправить ситуацию к лучшему.

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«Несколько месяцев назад Льюис говорил о том, насколько трудно бывает пилотам на первых этапах карьеры, – изложил свою позицию Роуленд. – Так если бы он поддержал трех-четырех по-настоящему талантливых парней – это помогло бы им найти спонсоров. Причем ему не пришлось бы даже деньги вкладывать – просто поддержать. Может быть, прийти вместе с пилотами на переговоры с потенциальными спонсорами. Это помогло бы парням быстро собрать нужный бюджет».

Сам Роуленд, кстати, является не только гонщиком Формулы Е – но и владельцем гоночной команды. Которая, с одной стороны, стала для британца запасным вариантом трудоустройства на случай завершения карьеры пилота, а с другой – дала возможность некоторым талантливым юниорам достойно проявить себя в картинге даже при весьма скромных бюджетах.

«Я раньше тоже находился в ситуации, когда денег всегда не хватало, – рассказал Роуленд. – Когда мне было 14 лет, в свободные от гонок выходные я подрабатывал механиком в картинговых командах. Выступая в младших формулах, тренировал тех, кто ездил на менее мощных машинах – к примеру, когда гонял в Формуле Renault 3.5, натаскивал гонщиков из Формулы Renault 2.0.

В то же самое время я не упускал картинг из виду, следил за талантливыми парнями, которым тогда был по восемь-девять лет. И в попытках помочь одному из пилотов, которого я тренировал, мы с его отцом и создали гоночную команду. Его отец купил грузовичок и необходимое оборудование, а я вложился своими знаниями и пониманием того, как все должно работать. Тот парень в итоге стал вторым в чемпионате Британии – а сейчас у нас уже полтора десятка гонщиков, за последние два года мы выиграли все что можно. Я не могу проводить с командой так уж много времени, но стараюсь делать это как можно чаще.

При этом я не просто обслуживал ребят – некоторых я поддерживал деньгами. Я не так богат, как некоторые пилоты Ф1, но залезал в свой кошелек и пополнял бюджеты тем, кто, как мне казалось, этого заслуживает. Так что, поведение тех, кто жалуется на ситуацию в прессе и сами ничего не делают, меня немного напрягают. Ведь они сами легко могут изменить ситуацию к лучшему».