Пилот ФЕ сломал руку на первом круге, но финишировал восьмым

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У гонщика Jaguar Формулы Е после финиша был обнаружен перелом руки со смещением, говорится в сообщении команды. Это выяснилось после рентгена, который был сделан в больнице: туда Берд отправился, так как испытывал боль.

Перелом произошел еше на первом круге, в результате столкновения в 14-м повороте. Однако Берд смог продолжить гонку и даже финишировать на восьмом месте. После он получил пятисекундный штраф, но сохранил позицию, так как его отрыв от преследователя перекрывал штрафное время.

Теперь Берда ждет дополнительное обследование и лечение, по результатам которого будет принято решение, сможет ли он выступить в двух финальных этапах, которые пройдут в Сеуле.

Наиболее вероятной заменой Берда в последних гонках в случае его отсутствия станет Норман Нато.