Первый этап сезона Формулы Е перенесли

Формула Е перенесла первый этап 2021 года, который должен был пройти в столице Чили Сантьяго. Предполагалось, что город примет сдвоенный 16 и 17 января, однако после консультации с властями Сантьяго заезды пришлось отменить.

На какую дату перенесут этап и как теперь будет открываться сезон ФЕ, пока не известно. Предполагается, что этап в Сантьяго пройдет в первом квартале 2021 года.

Теоретически, сезон может быть открыт в Саудовской Аравии, этап в которой запланирован на 26-27 февраля. Он станет первым в календаре, если гонки в Сантьяго не пройдут до него.