Первый этап сезона Формулы Е перенесли
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Сезон может открыться в Саудовской Аравии
Формула Е перенесла первый этап 2021 года, который должен был пройти в столице Чили Сантьяго. Предполагалось, что город примет сдвоенный 16 и 17 января, однако после консультации с властями Сантьяго заезды пришлось отменить.
На какую дату перенесут этап и как теперь будет открываться сезон ФЕ, пока не известно. Предполагается, что этап в Сантьяго пройдет в первом квартале 2021 года.
Теоретически, сезон может быть открыт в Саудовской Аравии, этап в которой запланирован на 26-27 февраля. Он станет первым в календаре, если гонки в Сантьяго не пройдут до него.
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Автор
|Иван Матушкин
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Первый этап сезона Формулы Е перенесли
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