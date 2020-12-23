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Первый этап сезона Формулы Е перенесли

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Первый этап сезона Формулы Е перенесли
Автор:
, редактор

Сезон может открыться в Саудовской Аравии

Формула Е перенесла первый этап 2021 года, который должен был пройти в столице Чили Сантьяго. Предполагалось, что город примет сдвоенный 16 и 17 января, однако после консультации с властями Сантьяго заезды пришлось отменить. 

На какую дату перенесут этап и как теперь будет открываться сезон ФЕ, пока не известно. Предполагается, что этап в Сантьяго пройдет в первом квартале 2021 года.

Теоретически, сезон может быть открыт в Саудовской Аравии, этап в которой запланирован на 26-27 февраля. Он станет первым в календаре, если гонки в Сантьяго не пройдут до него.

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Серия Формула E
Автор Иван Матушкин

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