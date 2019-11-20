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Формула E / Самое интересное

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких аварий

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Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких аварий
Автор:
, Редактор
20 нояб. 2019 г., 20:03

Столкнуться в борьбе за лидерство в последнем повороте? Вынести с трассы напарника? Устроить хаос на мокрой трассе? Пилоты электрических формул все это умеют!

Несмотря на высокое напряжение, Формула Е считается одной из самых безопасных гоночных серий. Электромоторы позволяют резво стартовать, но по максимальной скорости машины с нулевым выхлопом не претендуют на рекорды. Тем более на городских трассах с короткими прямыми.

Как ни парадоксально, но это способствует увеличению числа аварий. Чувствуя безнаказанность, пилоты смело идут на таран и не боятся повредить машины. Мы собрали для вас пять самых знаменитых столкновений в недолгой истории чемпионата. 

Кстати, в ближайшие выходные Формуле Е исполнится пять лет: на трассе в столице Саудовской Аравии пилоты откроют сезон. Но до этого еще есть немного времени – как раз на изучение того, что натворили и что наломали гонщики за предыдущие годы.

2014 год. Пекин. Первый блин крашем

У самой первой гонки в истории серии был отдельный любопытный нюанс – в ней стартовали Прост и Сенна. Бруно Сенна (племянник трехкратного чемпиона мира) и Николя Прост (сын четырехкратного). И оба до финиша не добрались. Но если вы думаете, что легендарные столкновения на трассе «Сузука» повторились в виде фарса, то ошибаетесь. Хотя у обоих пилотов в графе «причина схода» после гонки значилось «авария».

Просто это были две разных аварии. У болида Сенны еще на самом старте оторвало одно из колес. А вот Прост под конец заезда вышел в лидеры и готовился стать самым первым победителем гонки в истории Формулы Е.

Однако на последнем круге француза догнал Ник Хайдфельд. Он много лет выступал в Формуле 1, но так и не одержал там ни одной победы. И очевидно собирался начать все с чистого листа в электрическом чемпионате. На прямой перед последним поворотом Хайдфельд, воспользовавшись слип-стримом, поравнялся с Простом. После чего француз, не желая уступать, грубо ударил болид соперника в бочину.

 

 

Авария выглядела страшновато: в какой-то момент казалось, что болид Хайдфельда нарушает законы физики. Но не было ни крови, ни драки. Когда Ник, покинув машину, подбежал к виновнику инцидента, Прост уже снял шлем и выглядел столь обезоруживающе, что дальше словесной перепалки дело не пошло.

В итоге Проста признали виновным и наказали лишением десяти позиций на старте следующей гонки. Но для Хайдфельда это вряд ли стало большим утешением. Так как и в Формуле Е немцу в итоге не удалось выиграть ни одной гонки.

К слову, у этой истории было смешное продолжение. Льюис Хэмилтон прокомментировал видео аварии словами «самое опасное вождение, что мне доводилось видеть» и «удивлюсь, если FIA не дисквалифицирует этого пилота». А также выразил надежду, что Хайдфельд не пострадал. Нюанс был в том, что произошло это примерно через три года после инцидента. В итоге Нику пришлось записать для Льюиса видеообращение и рассказать, что он не только выжил, но и помирился с Простом и больше между ними не было инцидентов. Ну почти не было...

 

 

2017 год. Монреаль. Буэми спрямил траекторию

Себастьен Буэми стал вторым чемпионом в истории Формулы Е, выиграв сезон 2015-2016 годов. В следующем сезоне он одержал 5 побед в 6-ти первых гонках – и казалось, что судьба чемпионского титула решена. Но не тут-то было!

В силу разных причин (к примеру, Буэми пропустил один из этапов, так как должен был в эти же выходные стартовать за рулем Toyota в этапе WEC на «Нюрбургринге») Лукас ди Грасси сохранил гипотетические шансы на титул до последнего уик-энда сезона.

Впереди были спаренные гонки на городской трассе в Монреале. Но до этого прошли тренировки – и во второй из них Буэми не смог вписаться в шикану: задев отбойник на входе в изгиб, болид встал на траекторию, которая вела прямиком в стену.

 

Во-первых, авария была непривычно разрушительной для Формулы Е, где скорости сравнительно невысоки, а болиды весьма прочны – и из-за этого часто все сводится к поломке или потере отдельных, не самых важных элементов. Во-вторых, квалификация начиналась примерно через час с четвертью после окончания практики – и команде e.dams пришлось приложить титанические усилия, чтобы выпустить машину на трассу. 

Буэми смог принять участие в квалификации и гонке – однако в спешке, видимо, учли не все. После финиша результат швейцарского пилота (4-е место) аннулировали за недовес. Это по-прежнему не лишало Буэми шансов на титул. А вот смог ли Себастьен их реализовать – подробно расскажем в одном из следующих материалов.

2019 год. Марракеш. Разобрались по-баварски

В этом году в Формулу Е приходят такие громкие имена как Porsche и Mercedes. Прошлый сезон тоже ознаменовался громким немецким дебютом. Громким не только потому, что BMW, начавшая выступления в электрическом чемпионате, представляла собой всемирно известную марку с более чем столетней историей и многочисленными успехами в гонках. Результаты баварского бренда, объединившего усилия с командой Andretti, также впечатляли с самых первых гонок.

Антониу Феликс Да Кошта открыл сезон победой в Эр-Рияде, а на следующем этапе в Марракеше лидировал в завершающей фазе гонки. Более того, напарник португальца Алекс Симс ехал следом – так что, все шло к победному дублю.

До финиша оставалось шесть кругов, когда Симс, который был явно быстрее, не то чтобы попытался обогнать товарища по команде, но поравнялся с ним на подходе к довольно пологому повороту после широкой прямой. Но у Да Кошты были свои планы на этот счет. Он до последнего не поворачивал сам, чтобы не пустить партнера на апекс. А в итоге сам затормозил слишком поздно, заблокировал колеса и поехал прямо в отбойник.

 

Вместо победного дубля BMW осталась с 12 очками из 47 возможных. Да Кошта потом извинился за произошедшее, но норова своего не убавил. Именно поэтому мы с таким нетерпением ждем дебюта португальца в составе чемпионской DS Techeetah. Там его напарником будет не интеллигентный британский очкарик Симс, а сам Жан-Эрик Вернь. Который и в карман за словом не ходит, и на трассе может действовать жестко, и вообще двукратный чемпион серии. И которому Антониу уже успел заявить, что не собирается становиться вторым номером.

2019 год. Мехико. Пике влетает, взлетает и вылетает 

В Формуле 1 Нельсон Пике-младший известен как сын трехкратного чемпиона мира, а также как участник Крашгейта: в 2008 году он по просьбе команды разбил машину на Гран При Сингапура, чтобы помочь своему напарнику Фернандо Алонсо выиграть гонку. 

В Формуле Е Нельсон Пике-младший вошел в историю как первый чемпион новой серии. Однако тот успех был во многом случайностью, что доказали последующие сезоны. В том числе пара последних, которые бразилец провел в команде Jaguar. Пике явно рассчитывал на роль лидера команды с легендарным именем. Но в реальности молодой новозеландец Митч Эванс чувствовал себя на трассе увереннее. В первом совместном сезоне он просто опередил напарника по очкам, а во втором и вовсе регулярно оказывался в противоположном от Пике конце пелотона.

Бразилец занервничал, что не могло не привести к чрезмерному риску и повышенной аварийности. И на этапе в Мехико произошел наиболее эпичный инцидент.

Вскоре после старта, когда пелотон еще не успел растянуться, Пике ехал позади Жана-Эрика Верня. То ли сам бразилец пропустил момент начала торможения, то ли Вернь решил нестандартным образом стряхнуть преследователя с хвоста – но Пике наехал на автомобиль соперника, взмыл в воздух и улетел внутрь треугольника из барьеров безопасности.

 

Авария оказалась не только страшноватой, но и в какой-то степени судьбоносной. После этого бразилец больше ни разу не добирался до финиша, а через два этапа команда и вовсе попросила Нельсона на выход. Другого места в чемпионате электрических формул бразилец так и не нашел.

2019 год. Париж. Не замкнуло, но сломало

Французский этап этого года стал первой гонкой в истории Формулы Е, по ходу которой начался дождь. И тут же выяснилось, что электрические болиды к этому не особо готова. Впрочем, дело скорее в шинах – коротких замыканий, которые первым делом приходят на ум при упоминании воды и электричества в одном предложении – как раз не случилось. Зато аварий хватало.

Пелотон в Формуле Е всегда едет достаточно плотно. Применительно к дождевой гонке это означает, что чуть ли не все машины разом оказываются в плотном облаке брызг. Неудивительно, что все тут же начали ехать мимо трассы.

 

Перечислять, кто когда в каком повороте потерял контроль над машиной и кого при этом вынес, не имеет особого смысла. В инцидентах разной степени тяжести поучаствовали чуть ли не три четверти пелотона. Правда, сошли всего шестеро пилотов. А Робин Фрейнсу контакт с Буэми так даже помог выиграть: голландец подтолкнул сзади машину француза – и поехал себе к победе.

После с этого с удвоенной силой возобновились жалобы на то, что машины второго поколения сделаны слишком крепкими и провоцируют пилотов на толчки и пинки. Организаторы чемпионата согласились, что есть повод сделать болиды более хрупкими – но никаких конкретных мер пока не приняли. Так что, следующая дождевая гонка наверняка обернется очередным эпизодом сериала «сталкивающиеся автомобильчики». 

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Об этой статье

Серия Формула E
Автор Сергей Иванов

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