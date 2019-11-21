Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

Критики Формулы Е часто упрекают этот чемпионат за узкие городские трассы, медленные (по сравнению Ф1) машины и, конечно же, за отсутствие рева ДВС. Но так ли все плохо на самом деле? Поклонники чемпионата легко могут парировать упреки тем, что исход и отдельных гонок, и тем более всего сезона Формулы Е гораздо сложнее предсказать.

Допустим, тот факт, что судьба чемпионского титула во всех пяти сезонах решалась в последний гоночный уик-энд – еще не доказательство. Если бы календарь Формулы 1 состоял из 13-ти этапов, и Льюис Хэмилтон в этом году стал бы чемпионом только в предпоследней гонке. Но, к примеру, в первых восьми этапах прошлого сезона Формулы Е победы одержали восемь разных пилотов. Тут уж чемпионату мира крыть нечем.

С другой стороны, не стоит думать, что электрический чемпионат – это какое-то гоночное лото, где победитель определяется случайным образом. За предыдущие пять сезонов не раз проходили гонки, где победа доставалась пилоту благодаря вечным гоночным ценностям – скорости, упорству, точному расчету. К примеру, о пяти следующих гонках болельщики вспоминают и спустя несколько лет.

1) 2015 год. Лондон. Сенна подарил титул Пике

Самый первый сезон Формулы Е запомнился отсутствием явного лидера. Больше всего побед одержал Себастьен Буэми, однако и сходов у него было немало – так что, на сдвоенный этап в британскую столицу швейцарец приехал в роли догоняющего. И даже после победы в первой гонке уик-энда отставал на 5 очков от возглавляющего общий зачет Нельсона Пике.

Однако в борьбу за титул вмешалась погода: во время воскресной квалификации впервые в истории чемпионата на трассу пролился дождь. И бразилец смог показать только 16-й результат, оказавшись на старте на 10 позиций ниже Буэми. Если бы претенденты на титул добрались до финиша на тех же местах, чемпионом становился швейцарец.

Нельсон Пике сделал все, от него зависящее, чтобы прорваться вверх. Он сумел опередить сразу несколько машин в суматохе, возникшей на старте – включая Николя Проста, напарника Буэми, который мог бы существенно испортить бразильцу жизнь. Вдобавок Нельсиньо неожиданно для пилота, находящегося в роли догоняющего, стал экономить заряд в надежде на появление автомобиля безопасности – после ухода которого шанс обогнать соперников был выше.

Буэми, напротив, пытался обезопасить свои позиции, прорвавшись как можно выше – и вроде бы добился своего, оказавшись на позиции, гарантировавшей титул (Пике к этому моменту добрался до первой десятки, но подняться еще выше скорость болида не позволяла). Однако энергию швейцарец не берег. И в итоге во второй части гонки не сумел сдержать контратаку со стороны Бруно Сенны. А это делало чемпионом уже Пике!

На последнем круге Буэми сделал, казалось, все, чтобы опередить Сенну. Но племянник одного трехкратного чемпиона Ф1 оборонялся с невероятным упорством – и сын другого трехкратного чемпиона Ф1 благодаря этому взял титул с преимуществом в одно очко. «Сенна подарил титул Пике!» – посвященные той гонке заголовки вышли неплохими.

2) 2016 год. Лондон. Дуэль на секундомерах

На этот раз борьба за титул была еще плотнее. Себастьяну Буэми опять пришлось догонять бразильца, но теперь речь шла о Лукасе ди Грасси.

Перед последним этапом Ди Грасси лидировал с отрывом в три очка – и потерял это преимущество после того, как Буэми выиграл квалификацию. Впрочем, «ничья» по очкам вполне устроила бы пилота Audi: он стал бы чемпионом по количеству третьих мест (побед и вторых мест у претендентов было поровну). В 1990 году в похожей ситуации Айртон Сенна просто вынес с трассы Алена Проста. В 2016 году в Лондоне Буэми и ди Грасси врезались друг в друга в первом повороте.

Однако скорости в Формуле Е ниже, чем в Ф1, болиды достаточно прочные, электромоторы тяговитые. Поэтому оба дуэлянта на побитых машинах смогли добраться до боксов.

Там их ждали вторые болиды – ведь раньше в Формуле Е пилоты на середине дистанции пересаживались из одной машины в другую. На этих вторых болидах можно было показать лучшее время круга и заработать решающие два очка (раньше финиш в первой десятке не был обязательным условием для начисления бонусных баллов).

Без надежды добраться до финиша (заряда батареи на это не хватило бы) швейцарец и бразилец отправились штамповать быстрые круги. Победа в этой гонке на время – а значит, и в чемпионате – досталась Буэми.

4) 2016 год. Гонконг. Сверхточный расчет ди Грасси

Гонка Формулы Е впервые проходила в китайском мегаполисе – и, как это часто бывает с временными трассами, предусмотреть все мелочи заранее не получилось.

В одной из шикан собрали целый барельеф из поребриков – с крупным выступом в центре, который полукругом окружали более мелкие искусственные неровности. Но после тренировки центральный поребрик зачем-то убрали, оставив внешний контур кочек. Лукас ди Грасси помнил по тренировкам, что в этом повороте можно расширить траекторию – ведь при наезде на поребрики колесо упирается в центральный элемент. Сработав на автомате, пилот Audi повредил свою машину и обрек себя на старт с последнего ряда.

Дальше было хуже: после столкновения с одним из соперников и внепланового пит-стопа бразилец не просто оказался последним, но и сильно отстал от пелотона. И даже когда ближе к середине гонки на трассу выехал автомобиль безопасности, шансов на хороший результат у ди Грасси, казалось, не было.

Гонщик решил рискнуть и отправился менять автомобиль первым, на несколько кругов раньше соперников. Принять такое решение было гораздо сложнее, чем может показаться. Дело в том, что особого запаса по заряду батареи у пилотов не было – а значит, не было и пространства для тактических игр. Поменяешь машину раньше – во втором автомобиле энергия закончится за круг-другой до финиша. Решишь оттянуть визит в боксы – рискуешь встать на трассе. Так что, вся волна пит-стопов обычно укладывалась в пару кругов.

Все остальные гонщики меняли машины уже после ухода с трассы автомобиля безопасности, что позволило ди Грасси выйти на второе место. Но никто не верил, что бразилец сможет дотянуть до финиша, тем более – обороняя позицию. Однако бразилец сумел совершить казавшееся невозможным и финишировал вторым с 1 % заряда аккумуляторов.

3) 2017 год. Монреаль. Буэми разбивает машину и роняет планку

В третьем сезоне в серии впервые обозначился очевидный лидер. В первых 8-ми гонках Буэми одержал 6 побед. Казалось, что второй чемпионский титул у него в кармане. Швейцарец и его команда e.dams даже позволяли себе давать соперникам фору. Однажды Буэми дисквалифицировали за низкое давление в шинах – а еще один этап Себастьен и вовсе пропустил: ехал на Toyota в гонках на выносливость.

В любом случае в Монреаль пилот команды e.dams приехал лидером чемпионата, а в его распоряжении был лучший в том сезоне болид. Который главный претендент на титул и расколотил в тренировке примерно за час до начала квалификации.

После этого все покатилось под откос – и упиравшийся ногами и руками Буэми не смог сдержать этого движения. Механики восстановили машину – но пришлось менять батарею ценой потери 10 мест на стартовой решетке. В первой гонке Себастьен прорвался на 4-е место – но был дисквалифицирован за недовес (сказалась спешка при сборке машины после аварии). Во второй гонке еще был теоретический шанс склонить чашу весов на свою сторону – но в послестартовой толчее кто-то из соперников повредил болид e.dams, и судьи потребовали зазвать Буэми в боксы для устранения повреждений.

Колорита этой гонке добавило поведение швейцарца, который не сдерживался ни в радиопереговорах, ни в общении с соперниками. Наиболее показательными были события, развернувшиеся по ходу субботней гонки на пит-лейне. Себ заехал туда на хвосте у Даниэля Абта – напарника ди Грасси, который вновь оказался главным соперником Буэми. И многим показалось, что немец слегка подтормозил швейцарца. А уж сам Буэми был в этом уверен на двести процентов – и обойдя соперника на пит-стопе, на выезде из пит-лейна от души дал по тормозам, подставив свою корму под удар. Эта выходка в момент, когда борьба за чемпионство еще шла вовсю, рассказал об эмоциональном состоянии Буэми, пожалуй, даже больше, чем ругань по радио и в боксах.

5) 2018 год. Мехико. Борьба до последнего ватт-часа

Паскаль Верляйн – как и многие другие молодые гонщики – пришел в Формулу Е с четкой целью: доказать, что его недооценили руководители команд Ф1. Напомним, немец был подопечным Mercedes и благодаря этому какое-то время смог выступать в составе Manor и Sauber. Но когда швейцарская компания вошла в сферу влияния Ferrari (а Manor обанкротилась), Тото Вольф уже не смог найти Верляйну место в пелотоне – и пилот решил строить карьеру самостоятельно.

В Мексике немец за рулем Mahindra на третьем в карьере этапе Формулы Е выиграл поул и сумел сохранить лидерство на старте. Ехавшие следом пилоты Nissan e.dams не особо ему угрожали, сражаясь скорее друг с другом и с подкатившим к ним Лукасом ди Грасси.

Бразилец в очередной раз показал себя мастером находить компромисс между быстрой и достаточно агрессивной ездой и необходимостью беречь энергию. Ибо сначала сели батареи на обоих болидах Nissan. А когда после этого Лукас догнал Верляйна и предпринял несколько атак, это явно нарушило все расчеты немца по запасу заряда.

Верляйн вышел из последнего поворота первым – но в этот момент у него окончательно сели аккумуляторы. Ди Грасси обошел соперника на последних метрах трассы вплотную к пит-воллу. И вырвал победу. Основатель Формулы Е Алехандро Агаг к тому времени успел прийти в боксы команды Mahindra, чтобы лично поздравить команду с успехом. А в итоге ему пришлось искать слова утешения.