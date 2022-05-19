Первая гонка нового сезона Формулы Е пройдет в Мехико

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Организаторы чемпионата Формула Е планируют перенести старт следующего сезона из Саудовской Аравии в Мексику. Об этом сообщает издание The Race со ссылкой на сооснователя серии Альберто Лонго.

Такое решение Лонго объяснил логистическими соображениями. Предполагается, что гонка в Мехико пройдет в середине января. Старт сезона оказался немного отложен из-за того, что командам и производителям моторов потребовалось больше времени для перехода на болиды третьего поколения.

Предполагается, что за этапом в Мехико последуют гонки в новых локациях: индийском Хайдарабаде, южноафриканском Кейптауне и бразильском Сан-Паулу.

Всего, по словам Лонго, в следующем сезоне будет минимум 12-13 и максимум 14 локаций. Напомним, что в этом году Формула Е посещает 10 городов, причем в шести из них проходит по две гонки за уик-энд, то есть всего будет 16 этапов.