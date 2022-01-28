Первая гонка Формулы Е в этом году закончилась дублем Mercedes

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Действующий чемпион Формулы Е Ник де Врис выиграл первую гонку нового сезона, которая состоялась в Саудовской Аравии. Второе место занял его напарник Стоффель Вандорн.

На старте чемпион прошлого года де Врис смог опередить стартовавшего с первого ряда (и со второго места) Джейка Денниса и вышел на вторую позицию. Некоторое время он держался позади своего напарника, обладателя поула Стоффеля Вандорна.

Но на 15-ой минуте гонки бельгиец совершил глупую ошибку: отправился активировать режим атаки (тем самым уйдя с траектории), но так и не заехал на нужную полосу. В итоге Вандорн пропустил де Вриса, а режим атаки так и не активировал!

Впрочем, на протяжении всей дистанции де Врис был быстрее напарника и понемногу, но стабильно увеличивал отрыв.

За более чем полчаса до финиша гонки на трассе появился автомобиль безопасности, вызванный вылетом Оливера Роуленда после контакта с Робином Фрейнсом. Это был первый выезд Porsche Taycan в качестве пейс-кара в истории серии.

Деннис сохранил за собой третье место. Четвертое досталось пилоту Jaguar Сэму Берду. Он несколько раз пытался прорваться на подиум, но в итоге ошибался и чуть было не терял четвертую позицию.

Ну а неудачником можно считать Андре Лоттерера: стартовав четвертым, пилот Porsche рано израсходовал заряд и финишировал только 13-м.

Следующая гонка Формулы Е состоится уже завтра на той же трассе в Эд-Диръие.