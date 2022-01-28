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Формула E / Эд-Диръия I Отчет о гонке

Первая гонка Формулы Е в этом году закончилась дублем Mercedes

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Третье место досталось Джейку Деннису

Первая гонка Формулы Е в этом году закончилась дублем Mercedes
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Действующий чемпион Формулы Е Ник де Врис выиграл первую гонку нового сезона, которая состоялась в Саудовской Аравии. Второе место занял его напарник Стоффель Вандорн.

На старте чемпион прошлого года де Врис смог опередить стартовавшего с первого ряда (и со второго места) Джейка Денниса и вышел на вторую позицию. Некоторое время он держался позади своего напарника, обладателя поула Стоффеля Вандорна.

Но на 15-ой минуте гонки бельгиец совершил глупую ошибку: отправился активировать режим атаки (тем самым уйдя с траектории), но так и не заехал на нужную полосу. В итоге Вандорн пропустил де Вриса, а режим атаки так и не активировал!

Впрочем, на протяжении всей дистанции де Врис был быстрее напарника и понемногу, но стабильно увеличивал отрыв.

За более чем полчаса до финиша гонки на трассе появился автомобиль безопасности, вызванный вылетом Оливера Роуленда после контакта с Робином Фрейнсом. Это был первый выезд Porsche Taycan в качестве пейс-кара в истории серии.

Деннис сохранил за собой третье место. Четвертое досталось пилоту Jaguar Сэму Берду. Он несколько раз пытался прорваться на подиум, но в итоге ошибался и чуть было не терял четвертую позицию.

Ну а неудачником можно считать Андре Лоттерера: стартовав четвертым, пилот Porsche рано израсходовал заряд и финишировал только 13-м.

Следующая гонка Формулы Е состоится уже завтра на той же трассе в Эд-Диръие.

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Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 52'14.642  
2 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 52'15.278 0.636
3 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 52'23.444 8.802
4 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 52'29.567 14.925
5 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 52'29.794 15.152
6 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 52'30.657 16.015
7 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 52'31.907 17.265
8 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 52'39.718 25.076
9 United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 52'40.341 25.699
10 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 52'41.962 27.320
11 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 52'43.423 28.781
12 Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS 52'45.178 30.536
13 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 52'46.163 31.521
14 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 52'49.214 34.572
15 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 52'51.423 36.781
16 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 52'54.595 39.953
17 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 52'55.976 41.334
18 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 53'03.864 49.222
19 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 53'05.607 50.965
20 Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing 53'31.169 1'16.527
  United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 8'59.699 34 Laps
  Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 52.913 41 Laps
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