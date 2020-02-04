Открытые колеса и плавник: Формула Е обновила свою машину

Организаторы Формулы Е опубликовали первые фотографии новых болидов, которые являются эволюцией машин второго поколения. Главные отличия заключаются в том, что теперь про них действительно можно сказать, что это формулы с открытыми колесами.

Переднее крыло стало более хрупким. Это сделано специально для того, чтобы гонщики избегали мелких аварий, которые до сих пор заканчиваются без существенных повреждений болидов.

Сзади сохранились два крыла, но теперь они повернуты друг к другу, а не закрывают колеса. Кроме того, по центру верхнего кожуха появился массивный плавник.

Нынешнее, второе поколение болидов Формулы Е используется с прошлого, пятого сезона чемпионата. Обновленная версия выйдет на старт в следующем сезоне, который стартует в конце 2020 года.





Первое поколение машин Формулы Е использовалось четыре года. В середине жизненного цикла оно также пережило небольшой рестайлинг.

Все команды Формулы Е используют стандартные болиды и стандартные тяговые батареи. При этом конструкторы самостоятельно разрабатывают заднюю часть машины, включающую электромотор, трансмиссию и подвеску.

Фотогалерея новых и старых болидов Формулы Е (было-стало)