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Формула E / Новость

Открытые колеса и плавник: Формула Е обновила свою машину

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Открытые колеса и плавник: Формула Е обновила свою машину
Автор:
, Редактор
4 февр. 2020 г., 10:04

Машина Gen2 Evo лишилась колесных арок и стала более хрупкой.

Организаторы Формулы Е опубликовали первые фотографии новых болидов, которые являются эволюцией машин второго поколения. Главные отличия заключаются в том, что теперь про них действительно можно сказать, что это формулы с открытыми колесами.

Переднее крыло стало более хрупким. Это сделано специально для того, чтобы гонщики избегали мелких аварий, которые до сих пор заканчиваются без существенных повреждений болидов.

Сзади сохранились два крыла, но теперь они повернуты друг к другу, а не закрывают колеса. Кроме того, по центру верхнего кожуха появился массивный плавник.

Нынешнее, второе поколение болидов Формулы Е используется с прошлого, пятого сезона чемпионата. Обновленная версия выйдет на старт в следующем сезоне, который стартует в конце 2020 года.

 

Первое поколение машин Формулы Е использовалось четыре года. В середине жизненного цикла оно также пережило небольшой рестайлинг.

Все команды Формулы Е используют стандартные болиды и стандартные тяговые батареи. При этом конструкторы самостоятельно разрабатывают заднюю часть машины, включающую электромотор, трансмиссию и подвеску.

Фотогалерея новых и старых болидов Формулы Е (было-стало)

Слайдер
Список

Было: Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4

Было: Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4
1/10

Фотограф: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

Стало: болид Формула Е Gen2 EVO

Стало: болид Формула Е Gen2 EVO
2/10

Фотограф: FIA Формула E

Было: DS E-TENSE FE20

Было: DS E-TENSE FE20
3/10

Фотограф: Techeetah

Стало: болид Формула Е Gen2 EVO

Стало: болид Формула Е Gen2 EVO
4/10

Фотограф: FIA Формула E

Было: Jaguar I-Type 4

Было: Jaguar I-Type 4
5/10

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Стало: болид Формула Е Gen2 EVO

Стало: болид Формула Е Gen2 EVO
6/10

Фотограф: FIA Формула E

Стало: болид Формула Е Gen2 EVO

Стало: болид Формула Е Gen2 EVO
7/10

Фотограф: FIA Формула E

Стало: болид Формула Е Gen2 EVO

Стало: болид Формула Е Gen2 EVO
8/10

Фотограф: FIA Формула E

Стало: болид Формула Е Gen2 EVO

Стало: болид Формула Е Gen2 EVO
9/10

Фотограф: FIA Формула E

Стало: болид Формула Е Gen2 EVO

Стало: болид Формула Е Gen2 EVO
10/10

Фотограф: FIA Формула E

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Об этой статье

Серия Формула E
Автор Сергей Иванов

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