От Монако до Австралии: 20 лучших фотографий уик-энда
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25 нояб. 2019 г., 05:39
Болиды DTM на фоне Фудзиямы, Льюис Хэмилтон на кибергонках в Монако, зависшая в воздухе звезда Формулы Е – фотографы Motorsport.com явно не зря расчехляли объективы в минувшие выходные.
А вот статьи о главных событиях уик-энда:
Слайдер
Список
Паскаль Верляйн на этапе Формулы Е в Эр-Рияде
1/20
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Джеймс Кортни за рулем Holden Commodore ZB на этапе серии Supercars в Ньюкасле
2/20
Оливер Роуленд на этапе Формулы Е в Эр-Рияде
3/20
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон и Казунори Ямаучи (создатель игр серии Gran Tourismo) на Мировом финале киберсоревнований в Монако
4/20
Нараин Картикеян за рулем Honda NSX-GT на совместной гонке Super GT и DTM на «Фудзи»
5/20
Фотограф: Энди Чен
Паскаль Верляйн на этапе Формулы Е в Эр-Рияде
6/20
Фотограф: Дэн Бати / Motorsport Images
Aurus 01 команды G-Drive Racing на гонке «4 часа Шанхая»
7/20
Фотограф: ELMS
Поврежденный Holden Commodore ZB Скотта Пая на этапе серии Supercars в Ньюкасле
8/20
Шейн ван Гисберген после победы в одной из гонок на этапе серии Supercars в Ньюкасле
9/20
Фотограф: Edge Photographics
Андре Лоттерер за рулем болида команды Porsche на этапе Формулы Е в Эр-Рияде
10/20
Фотограф: Дэн Бати / Motorsport Images
Кибергонщик Флоран Паганде и обозреватель Motorsport.com Джонатан Нобл после победы одной из гонок Мирового финала Gran Tourismo в Монако
11/20
Болиды Формулы Е перед выездом на трассу на этапе в Эр-Рияде
12/20
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Алекс Занарди на совместной гонке Super GT и DTM на «Фудзи»
13/20
Фотограф: Андреас Бейл
Марко Виттманн за рулем BMW M4 на совместной гонке Super GT и DTM на «Фудзи»
14/20
Фотограф: Андреас Бейл
Себастьен Буэми, Nissan e.dams на этапе Формулы Е в Эр-Рияде
15/20
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Audi RS5 Лоика Дюваля после аварии перед стартом совместной гонки Super GT и DTM на «Фудзи»
16/20
Фотограф: Андреас Бейл
Шлем Нила Джани на этапе Формулы Е в Эр-Рияде
17/20
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Даниэль Абт за рулем болида команды Audi на этапе Формулы Е в Эр-Рияде
18/20
Фотограф: Ник Данган / Motorsport Images
Фотографы на совместной гонке Super GT и DTM на «Фудзи»
19/20
Фотограф: Андреас Бейл
Сэм Берд поднимается на подиум после победы в пятничной гонке Формулы Е в Эр-Рияде
20/20
Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
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От Монако до Австралии: 20 лучших фотографий уик-энда
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