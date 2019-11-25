Формула E
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Рим
03 апр.
-
04 апр.
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула E / Галерея

От Монако до Австралии: 20 лучших фотографий уик-энда

Поделились
Комментарии
От Монако до Австралии: 20 лучших фотографий уик-энда
25 нояб. 2019 г., 05:39

Болиды DTM на фоне Фудзиямы, Льюис Хэмилтон на кибергонках в Монако, зависшая в воздухе звезда Формулы Е – фотографы Motorsport.com явно не зря расчехляли объективы в минувшие выходные.

А вот статьи о главных событиях уик-энда:

Слайдер
Список

Паскаль Верляйн на этапе Формулы Е в Эр-Рияде

Паскаль Верляйн на этапе Формулы Е в Эр-Рияде
1/20

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Джеймс Кортни за рулем Holden Commodore ZB на этапе серии Supercars в Ньюкасле

Джеймс Кортни за рулем Holden Commodore ZB на этапе серии Supercars в Ньюкасле
2/20

Оливер Роуленд на этапе Формулы Е в Эр-Рияде

Оливер Роуленд на этапе Формулы Е в Эр-Рияде
3/20

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон и Казунори Ямаучи (создатель игр серии Gran Tourismo) на Мировом финале киберсоревнований в Монако

Льюис Хэмилтон и Казунори Ямаучи (создатель игр серии Gran Tourismo) на Мировом финале киберсоревнований в Монако
4/20

Нараин Картикеян за рулем Honda NSX-GT на совместной гонке Super GT и DTM на «Фудзи»

Нараин Картикеян за рулем Honda NSX-GT на совместной гонке Super GT и DTM на «Фудзи»
5/20

Фотограф: Энди Чен

Паскаль Верляйн на этапе Формулы Е в Эр-Рияде

Паскаль Верляйн на этапе Формулы Е в Эр-Рияде
6/20

Фотограф: Дэн Бати / Motorsport Images

Aurus 01 команды G-Drive Racing на гонке «4 часа Шанхая»

Aurus 01 команды G-Drive Racing на гонке «4 часа Шанхая»
7/20

Фотограф: ELMS

Поврежденный Holden Commodore ZB Скотта Пая на этапе серии Supercars в Ньюкасле

Поврежденный Holden Commodore ZB Скотта Пая на этапе серии Supercars в Ньюкасле
8/20

Шейн ван Гисберген после победы в одной из гонок на этапе серии Supercars в Ньюкасле

Шейн ван Гисберген после победы в одной из гонок на этапе серии Supercars в Ньюкасле
9/20

Фотограф: Edge Photographics

Андре Лоттерер за рулем болида команды Porsche на этапе Формулы Е в Эр-Рияде

Андре Лоттерер за рулем болида команды Porsche на этапе Формулы Е в Эр-Рияде
10/20

Фотограф: Дэн Бати / Motorsport Images

Кибергонщик Флоран Паганде и обозреватель Motorsport.com Джонатан Нобл после победы одной из гонок Мирового финала Gran Tourismo в Монако

Кибергонщик Флоран Паганде и обозреватель Motorsport.com Джонатан Нобл после победы одной из гонок Мирового финала Gran Tourismo в Монако
11/20

Болиды Формулы Е перед выездом на трассу на этапе в Эр-Рияде

Болиды Формулы Е перед выездом на трассу на этапе в Эр-Рияде
12/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Алекс Занарди на совместной гонке Super GT и DTM на «Фудзи»

Алекс Занарди на совместной гонке Super GT и DTM на «Фудзи»
13/20

Фотограф: Андреас Бейл

Марко Виттманн за рулем BMW M4 на совместной гонке Super GT и DTM на «Фудзи»

Марко Виттманн за рулем BMW M4 на совместной гонке Super GT и DTM на «Фудзи»
14/20

Фотограф: Андреас Бейл

Себастьен Буэми, Nissan e.dams на этапе Формулы Е в Эр-Рияде

Себастьен Буэми, Nissan e.dams на этапе Формулы Е в Эр-Рияде
15/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Audi RS5 Лоика Дюваля после аварии перед стартом совместной гонки Super GT и DTM на «Фудзи»

Audi RS5 Лоика Дюваля после аварии перед стартом совместной гонки Super GT и DTM на «Фудзи»
16/20

Фотограф: Андреас Бейл

Шлем Нила Джани на этапе Формулы Е в Эр-Рияде

Шлем Нила Джани на этапе Формулы Е в Эр-Рияде
17/20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Даниэль Абт за рулем болида команды Audi на этапе Формулы Е в Эр-Рияде

Даниэль Абт за рулем болида команды Audi на этапе Формулы Е в Эр-Рияде
18/20

Фотограф: Ник Данган / Motorsport Images

Фотографы на совместной гонке Super GT и DTM на «Фудзи»

Фотографы на совместной гонке Super GT и DTM на «Фудзи»
19/20

Фотограф: Андреас Бейл

Сэм Берд поднимается на подиум после победы в пятничной гонке Формулы Е в Эр-Рияде

Сэм Берд поднимается на подиум после победы в пятничной гонке Формулы Е в Эр-Рияде
20/20

Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Следующая новость
Герой в очках и семейные ссоры в боксах: чем запомнился уик-энд Формулы Е в Эр-Рияде

Предыдущая новость

Герой в очках и семейные ссоры в боксах: чем запомнился уик-энд Формулы Е в Эр-Рияде
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия DTM , Формула E , Super GT , Supercars

База данных

Эд-Диръия II

Эд-Диръия II

23 нояб. - 23 нояб.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Третья тренировка
сб 23 нояб.
сб 23 нояб.
00:40
08:40
Квалификация
сб 23 нояб.
сб 23 нояб.
02:55
10:55
Гонка
сб 23 нояб.
сб 23 нояб.
07:00
15:00
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Honda вынуждена сократить расходы на Ф1 из-за электромобилей

39мин
2
Формула 1

20 самых впечатляющих прорывов на подиум в истории Ф1 – включая Сайнса в Бразилии

3
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

4
Формула 1

Култхард сравнил Феттеля с боксером перед нокаутом

27мин
5
Формула 1

«Мне было восемь, когда я столкнулся со смертью на трассе». Хэмилтон об опасности гонок

Самое важное:

От Монако до Австралии: 20 лучших фотографий уик-энда
FE

От Монако до Австралии: 20 лучших фотографий уик-энда

Герой в очках и семейные ссоры в боксах: чем запомнился уик-энд Формулы Е в Эр-Рияде
FE

Герой в очках и семейные ссоры в боксах: чем запомнился уик-энд Формулы Е в Эр-Рияде

Берд и Эванс поспорили о причинах аварии в Эр-Рияде
FE

Берд и Эванс поспорили о причинах аварии в Эр-Рияде

Mercedes вышла в лидеры Формулы Е на второй день участия в турнире (благодаря штрафу пилота BMW)
FE

Mercedes вышла в лидеры Формулы Е на второй день участия в турнире (благодаря штрафу пилота BMW)

Видео: Верляйн чинит свой болид ударом об стену
FE

Видео: Верляйн чинит свой болид ударом об стену

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.