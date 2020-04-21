Основатель Формулы Е призвал немедленно возобновить гонки

Гонки по всему миру отменяют, чтобы не допустить распространения коронавируса. Однако основатель Формулы Е Алехандро Агаг пришел к совершенно противоположному мнению: испанец считает, что именно гонки помогут сдержать пандемию. И вот почему.

«Я думаю, гонки нужно вернуть как можно скорее, – заявил Агаг на пресс-конференции будущей серии электрических ралли-рейдов Extreme E. – Пусть за закрытыми дверьми, но пока люди сидят по домам, их нужно как-то развлекать. Если показать им футбол, гонки, они скорее станут сидеть по домам. А иначе пойдут искать приключений на улицы. Спорт играет большую роль в деле карантина.

Надеюсь, нам не придется привыкать к гонкам с пустыми трибунами, это стало бы плохим развитием событий. Но на ближайшее время иного выбора нет. Это единственный способ дать что-то болельщикам, а им это нужно.Спорт должен сыграть социальную роль в борьбе с коронавирусом».

Агаг также похвастался тем, что Extreme E, по его мнению, оказалась удивительно вирусо-устойчивой гоночной серией.

«Когда мы придумали Extreme E, ничего не предвещало эту эпидемию. Но как оказалось, наша серия отлично подходит к новым условиям. Это единственные гонки вообще без зрителей. Мы отбываем на этап на корабле и можно всех перед отплытием проверить. И дальше быть спокойными», – сказал глава нового чемпионата.