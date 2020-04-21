Коронавирус и гонки
Основатель Формулы Е призвал немедленно возобновить гонки
По мнению Алехандро Агага, только прямые трансляции соревнований заставят людей сидеть дома у телевизоров и не выходить на улицы
Гонки по всему миру отменяют, чтобы не допустить распространения коронавируса. Однако основатель Формулы Е Алехандро Агаг пришел к совершенно противоположному мнению: испанец считает, что именно гонки помогут сдержать пандемию. И вот почему.
«Я думаю, гонки нужно вернуть как можно скорее, – заявил Агаг на пресс-конференции будущей серии электрических ралли-рейдов Extreme E. – Пусть за закрытыми дверьми, но пока люди сидят по домам, их нужно как-то развлекать. Если показать им футбол, гонки, они скорее станут сидеть по домам. А иначе пойдут искать приключений на улицы. Спорт играет большую роль в деле карантина.
Надеюсь, нам не придется привыкать к гонкам с пустыми трибунами, это стало бы плохим развитием событий. Но на ближайшее время иного выбора нет. Это единственный способ дать что-то болельщикам, а им это нужно.Спорт должен сыграть социальную роль в борьбе с коронавирусом».
Агаг также похвастался тем, что Extreme E, по его мнению, оказалась удивительно вирусо-устойчивой гоночной серией.
«Когда мы придумали Extreme E, ничего не предвещало эту эпидемию. Но как оказалось, наша серия отлично подходит к новым условиям. Это единственные гонки вообще без зрителей. Мы отбываем на этап на корабле и можно всех перед отплытием проверить. И дальше быть спокойными», – сказал глава нового чемпионата.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула E , Extreme E
|Автор
|Сергей Иванов
Основатель Формулы Е призвал немедленно возобновить гонки
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты